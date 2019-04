Ligue 1 (26e journée) : Malheur aux vaincus

La 26e journée du championnat de Ligue 1, prévue cet après-midi, s’annonce pour le moins explosive. En effet, plusieurs chocs sont au programme de cette manche qui pourrait bel et bien s’avérer déterminante dans la course au titre et au maintien. Alors qu’on aborde la dernière ligne droite, l’erreur n’est pas du tout permise.

Le leader, qui bat de l’aile depuis quelques semaines, aura un périlleux déplacement à effectuer à Sétif, ou l’attend de pied ferme l’Aigle Noir. Face à une formation ententiste, toujours en course pour une place sur le podium et en quête de rachat après son échec en Coupe d’Algérie face à la JSMB, les camarades de Benkhemassa devront faire preuve de beaucoup de détermination et de solidité pour espérer tirer leur épingle du jeu. Une défaite pourrait couter cher aux Gars de Soustara, en plein doute en cette période. De son coté, le dauphin, pas très à l’aise sur sa pelouse et perturbé par des affaires de dopage, sera hôte de la formation du MC Oran, capable du meilleur comme du pire.

Pour espérer rester dans la course au titre et passer cet écueil mouloudéen, les protégés du technicien français Dumas doivent absolument retrouver leur efficacité offensive.

Le Paradou Athletic club, intraitable at home, reçoit la JS Saoura, qui n’a pas encore dit son dernier mot pour les places qualificatives aux compétitions Africaines.

Les joueurs du coach portugais Châlo, qui comptent toujours un match en moins, disposent d’une belle opportunité pour prendre les commandes ou à défaut se positionner pour le sprint final. C’est aussi le cas pour le Mouloudia d’Alger, qui pointe aux pieds du podium.

Avec un match en moins, les coéquipiers de Hachoud gardent leurs chances intactes dans la course. Lors de cette manche, le MCA, pas très stable au niveau des résultats, reçoit la modeste formation du CA Bordj-Bou-Arreridj. Face aux Criquets, qui voyagent mal depuis l’entame de la saison, le doyen a l’occasion de redresser la barre. Par ailleurs, le derby Algérois CRB-NAHD, sous un air de revanche, s’annonce palpitant. Faux pas interdit pour les deux teams. Le Nasria veut sauver sa saison, avec une place sur le podium, alors que le Chabab, sur une bonne dynamique, veut assurer au plus vite son maintien. Dans le bas du tableau, la lutte est aussi acharnée. Une dizaine d’équipes sont toujours concernées par la relégation. La lanterne rouge, pas encore condamnée, accueille la formation du DRB Tadjenanet, en position très inconfortable. L’USM Bel-Abbes est dans l’obligation de gagner, malgré les difficultés que traverse le club si il veut sauver sa peau. De son coté, l’Olympique de Médéa, qui n’a remporté que trois matchs à domicile, reçoit le CS Constantine. Les coéquipiers du capitaine Addadi, en position de second relégable, devront faire très attention à cette équipe constantinoise, pas du tout facile à manier. Par ailleurs, la rencontre ASAM-MOB s’annonce électrique.

Les Crabes, premier relégable, seront confrontés aux poulains du coach Ait Djoudi, qui flirtent avec la zone de turbulence. Un point seulement sépare les deux adversaires du jour, qui vont certainement se livrer une bataille sans merci.

Rédha M.

Aujourd’hui à 16h :



PAC – JSS

JSK – MCO

OM – CSC

ASAM – MOB

MCA – CABBA

USMBA – DRBT

ESS – USMA

CRB – NAHD