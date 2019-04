Concours Cirta-Sciences : La lycéenne Djoumana Khelifi remporte le premier prix

L’élève Djoumana Khelifi du lycée Ali Khelfa (Constantine), a remporté le premier prix de la 11e édition du grand concours scientifique annuel Cirta-science, initié par l’association locale Sirius d’astronomie. Les deuxième et troisième prix de ce concours organisé en février dernier sont revenus respectivement à Bouchra Debar et Aymene Hamza, des élèves des lycées Hemadi Menasriya et Youghourta, situés au chef-lieu de wilaya. Des sujets liés aux sciences physiques et d’astronomie, les sciences de la vie, la chimie et la géographie ainsi que les sciences de la terre ont été proposés aux 600 concurents pour le prix de l’association, a précisé à l’APS le président de cette association, Jamal Mimouni, en marge de la cérémonie de clôture de cette compétition scientifique tenue à la maison de la culture Malek-Haddad. Les lycéens qui ont participé à cette édition ont été sélectionnés selon leur moyenne du premier trimestre de l’actuelle année scolaire, a-t-il souligné lors de cette rencontre organisée dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée du Savoir (Youm El Ilm).