Pour éviter le phénomène de cités squattées : Sécurisation de 200.000 logements vacants

Le ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la ville a adressé une correspondance à tous les walis de la République et aux directeurs de logements locaux afin de coordonner les efforts visant à sécuriser les logements vacants contre les squatteurs. En effet, selon les rapports parvenus aux services du ministère de l’habitat, ils ne sont pas moins de 200.000 logements dont les grands travaux ont été achevés et qui attendent le parachèvement des travaux d’aménagement extérieur pour que ceux-ci puissent être distribués à leurs bénéficiaires. Ces logements ont connu des opérations d’occupations illégales au niveau de 10.000 unités, par des individus qui ont profité du mouvement populaire que connaît différentes régions du pays pour s’approprier indûment, ces logements.

L’instruction adressée aux walis de la République et aux responsables locaux, souligne la nécessité de garantir la sécurisation permanente de ces logements et ce à travers le renforcement du nombre des agents relevant des offices de promotion et de gestion immobilière au niveau des différentes wilayas.

Il s’agit également de coordonner avec les services de wilaya et les services de sécurité afin de faire échouer toute tentative visant à squatter ces appartements et cités.

Le ministère a insisté également sur la nécessité d’accélérer la cadence des travaux d’aménagement extérieur des nouvelles cités, entamés depuis plusieurs mois et pour lesquels une enveloppe de 8.000 milliards de centimes a été consacrée en octobre 2018, dans le but de distribuer ces logements le mois de juillet prochain.

Pour rappel, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait instruit les 50 Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), au niveau des 48 wilayas, afin de procéder à une réévaluation globale des coûts de l’aménagement extérieur des différents programmes de logement.

La même source a précisé que ces rapports doivent parvenir aux services du ministère, au plus tard, avant la fin de l’année en cours.

Ces logements de différentes formules, à savoir, le public locatif (LPL), social participatif (LSP), ainsi que l’ancien programme qu’est le logement promotionnel aidé (LPA), devraient être distribués aux bénéficiaires durant l’année 2019.

Il convient de rappeler également que ce département avait recensé 185.000 logements prêts à la distribution, qui étaient en attente de parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, avant leur remise aux bénéficiaires. Ce qui représente une entrave sérieuse à la remise des clefs, notamment du fait que ce nombre important de logements en stand-by a été qualifié de «conséquent». Dans le but de remédier à cette situation caractérisant les sites inachevés de plusieurs wilayas, le ministère a fait savoir que des enveloppes financières ‘importantes’ avaient été affectées pour parachever les travaux d’aménagement extérieur qui ont, il faut le dire, autant d’importance que les travaux de réalisation. D’ailleurs, la tutelle a maintes fois signalé qu’elle accordait un intérêt particulier à ce problème.

Ceci nonobstant le fait que pas moins de 200.000 unités sont inscrits dans le programme de réalisation du secteur de l’habitat, durant l’année 2019. Ce programme, qui touchera l’ensemble des wilayas du pays, concernera toutes les formules de logement. Sur ce quota, 90.000 unités sont inscrites selon la formule location-vente et 50.000 en LPP. Les formules habitat rural et AADL seront aussi privilégiées.

Salima Ettouahria