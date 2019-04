Chirurgie hépatique pédiatrique : Une première à Oran

Deux enfants souffrant de tumeurs malignes au foie ont été opérés avec succès à l'Etablissement Hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran, ouvrant ainsi la voie à la chirurgie hépatique pédiatrique «hépatectomies pédiatriques».

L’établissement hospitalo-universitaire d’Oran EHU 1er-Novembre a annoncé, hier, avoir lancé la chirurgie hépatique pédiatrique au niveau du service de chirurgie hépatobiliaire et la greffe du foie de l’EHU d’Oran en coordination avec les services de chirurgie pédiatrique du CHUO, de réanimation pédiatrique et le département d’anesthésie réanimation de l’EHU et le service d’oncologie pédiatrique du centre anti-cancer d’Oran.

L’on apprend à ce propos que « deux enfants de 05 et 01 ans ont été opérés avec succès des tumeurs malignes du foie pour lesquelles ils étaient sous chimiothérapie. Des hépatectomies (résections partielles du foie) ont été réalisées sur ces patients sous la coordination du professeur Tabeti, chef de service de chirurgie hépatobiliaire et greffe du foie de l’EHU d’Oran », révèle le service de la communication de l’établissement. Il ajoute que : «Ces interventions chirurgicales sont les premières hépatectomies pédiatriques réalisées dans l’Ouest algérien, ouvrant ainsi une nouvelle approche thérapeutique pour les enfants porteurs de tumeurs du foie et des voies biliaires». Les deux interventions ont été effectuées sous anesthésie générale avec monitoring (surveillance à l'aide d'un moniteur) important, a-t-on précisé.

L’acte chirurgical consiste à retirer la partie du foie sur laquelle la tumeur s'est développée, étant donné que le foie est le seul organe du corps humain à se régénérer. Les cellules de la partie saine ou restante se démultiplient pour former à nouveau un foie "régénéré". C’est pourquoi un être humain peut vivre avec seulement un tiers de son foie natif, explique la même source. Cette dernière souligne que la tumeur du foie la plus fréquente chez l’enfant est l’hépatoblastome, tumeur maligne congénital de l’enfant nécessitant le plus souvent un traitement combiné : chimiothérapie préopératoire, résection hépatique chirurgicale puis chimiothérapie de consolidation.

Contrairement aux tumeurs malignes du foie chez l’adulte, ces dernières bien traitées sont curables dans un pourcentage très élevé pouvant dépasser 80 %, ajoute-t-elle. Dans un communiqué rendu public, la direction de l’EHU rappelle que «l’équipe de chirurgie hépatobiliaire de l’EHU d’Oran expérimentée dans la prise en charge des tumeurs du pancréas, du foie et des voies biliaires, pionnière en chirurgie hépatique par voie cœlioscopique, et en greffe du foie dans l’Ouest algérien, compte pérenniser le programme de chirurgie hépatique pédiatrique tout en formant les chirurgiens pédiatres à ce type de chirurgie. À l’heure actuelle, une chirurgienne pédiatre est déjà en formation dans ce service».

Il est à rappeler que durant l’année 2018 le nombre de consultations spécialisées au service de chirurgie hépatobiliaire de l’EHU d’Oran a atteint 3.663 cas et 739 hospitalisations. Le même service a enregistré durant la même année 602 actes opératoires. «L’établissement hospitalier et universitaire d’Oran ne s’écarte jamais de son parcours habituel et ne cesse guère de prospérer dans l’offre de soins hautement spécialisés, notamment dans le domaine de la chirurgie, et cela grâce a l’engagement, le dévouement et le savoir-faire du personnel qualifié qui est en mesure de répondre aux besoins de santé de la population et de fournir un confort accru aux patients ainsi que la prise en charge dans des meilleures conditions», conclut le même communiqué.

Amel Saher