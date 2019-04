énergie : Les partenaires étrangers travaillent normalement

Le ministre de l’Énergie a affirmé, jeudi, que le caractère pacifique du mouvement populaire, que connaît l’Algérie depuis le 22 février dernier, a rassuré les partenaires étrangers quant à leur avenir dans le pays, et assure que ces derniers travaillent le plus normalement du monde et veulent y intensifier leur action.

S’exprimant, lors d’un point de presse animé en marge d’une rencontre avec les cadres du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab a indiqué en effet avoir reçu, la semaine dernière, le PDG de l’entreprise espagnole Naturgy, meilleur partenaire de l’Algérie en matière de vente de gaz, qui a signé des contrats avec l’Algérie jusqu’en 2021. «Le Hirak a donné, selon ce partenaire, une leçon de démocratie au monde entier», a-t-il révélé. Pour le ministre de l’Énergie, le mouvement populaire, que connaît l’Algérie depuis le 22 février dernier, constitue «un point positif révélateur de la bonne santé de la démocratie en Algérie», ajoutant que «nos partenaires étrangers doivent poursuivre leur travail et s’adapter à la conjoncture».

Le caractère pacifique de ce mouvement, qui a démontré au monde entier la maturité du peuple algérien, a transmis un message à tous les partenaires de l’Algérie, au point que des étrangers ont voulu se déplacer en Algérie pour voir de près cette expérience démocratique.

Une production suffisante de l’électricité pour l’été 2019

Évoquant les mesures prises pour garantir une capacité d’électricité suffisante en prévision de la saison estivale de 2019, M. Arkab a assuré que la production d’électricité sera «suffisante» pour couvrir la demande prévue durant la période allant de mai à septembre prochains, et fait savoir que l’Algérie comptait une surproduction de 20.000 MW, «suffisante pour couvrir toute cette demande». Il a cité, à ce propos, 32 stations électriques, dont 24 finalisées et 8 autres en cours de réalisation, pour garantir le transport et la distribution de cette énergie.

Plus explicite, le même responsable a cité également la réalisation de 33 centrales électriques dans le grand Sud, outre les centrales existantes ayant connu des travaux d’extension pour multiplier leur production, auxquelles s’ajoutent 10 nouvelles centrales mises en service au niveau des différentes régions du pays, à l’instar de celles d’In Guezzam et de Djanet.

Hausse de la production de carburants en prévision de Ramadhan

Toujours en prévision du mois béni et de la prochaine saison estivale, le ministre de l’Énergie a confié que le groupe Sonatrach a revu à la hausse sa production en carburant à hauteur de 200.000 tonnes, afin de maîtriser la demande croissante, et affirmé que «la production nationale en matière de carburants s’élève actuellement à plus d’un million de tonnes». Quant à la demande croissante, notamment pendant le mois béni, en matière de gaz butane B13, très utilisé par les citoyens, le ministre s’est montré rassurant, en soutenant que «le groupe Naftal mettra sur le marché plus de 100.000 nouvelles bouteilles, pendant les mois d’avril et de mai, en vue de couvrir la demande et d’éviter toute pénurie».

Pour approvisionner toutes les régions du pays, y compris celles isolées, en bouteilles de gaz, des points de vente et de distribution seront ouverts dans certaines communes. Les services de Naftal se chargeront d’acheminer ces bouteilles aux régions éloignées du pays.

Cet été, le carburant sera disponible dans toutes les stations-services à travers le pays, y compris les week-ends et les jours fériés, a-t-il soutenu, expliquant que la rencontre avec les cadres de Sonelgaz a porté sur les préparatifs de l’été 2019 pour s’assurer de la disponibilité de l’énergie.

«Une rencontre similaire est prévue avec les cadres de Sonatrach, dans une dizaine de jours», a-t-il révélé encore. Des rencontres qui ont pour objectif de garantir les moyens et conditions nécessaires au citoyen durant le mois béni de Ramadhan.

Salima Ettouahria