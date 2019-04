Ramadhan : Préservation du pouvoir d’achat

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a mis l’accent sur la nécessaire mobilisation de tous, pour faire réussir l’opération d’approvisionnement durant le mois béni de Ramadhan, où la demande augmente sur les marchandises, particulièrement les fruits

et légumes, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère du Commerce.

Lors d’une réunion d’orientation, qu’il a présidée dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadhan, en présence des différentes associations professionnelles, des responsables et des représentants des marchés de gros des fruits de légumes au niveau national, M. Djellab a insisté sur l’impératif respect du prix référentiel qui sera annoncé par le ministère avant le mois de Ramadhan.

Le ministre a également appelé à la poursuite des opérations de sensibilisation et d’accompagnement, particulièrement à l’adresse des commerçants de gros qui constituent le principal maillon dans l’opération d’approvisionnement, le maintien des prix, la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, et ce pour mettre un terme à la spéculation. Lors de cette réunion, Djellab a évoqué plusieurs points et propositions formulés par les responsables des marchés de gros, dans le cadre de la coopération et du dialogue ouvert entre le ministère et les partenaires professionnels.

Éviter toute perturbation dans l’approvisionnement en viande rouge

Le Directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Alger, Noui Bouaziz, a affirmé, jeudi, que les abattoirs d’Alger étaient mobilisés pour éviter «toute éventuelle perturbation» en matière d’approvisionnement en viande rouge durant le mois béni de Ramadhan. Répartis à travers les communes des Eucalyptus, d’El-Harrach et de Zéralda, les abattoirs de la capitale s’emploieront à éviter toute éventuelle perturbation en matière d’approvisionnement en viande rouge durant le mois béni, a indiqué à l’APS, le même responsable, relevant que ces structures seront renforcées par l’ouverture, à titre provisoire et avant le mois béni, d’un nouvel abattoir privé au niveau de la commune de Rouiba.

Evoquant la fermeture, depuis quelques mois, de l’abattoir d’Hussein-Dey (Ruisseau), M. Bouaziz a assuré que cette mesure ne causera «aucune perturbation» dans l’opération d’approvisionnement en viande rouge des différentes boucheries de la capitale, les abattoirs en exercice étant en mesure d’assurer les quantités produites par l’abattoir de Ruisseau.

Il a fait état, dans le même cadre, de plusieurs mesures initiées au niveau des abattoirs d’Alger, à l’effet d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement en cette matière, fortement demandée pendant le mois béni, citant, à cet égard, la mise en place d’un système de permanence au niveau des unités d’abattage (jour et nuit).

Relevant que la capacité théorique de production de ces unités était encore loin d’être atteinte, le même responsable a cité, à titre d’exemple, l’abattoir des Eucalyptus qui a fonctionné durant les 8 derniers mois, avec une capacité de production de 205 têtes de bétails (bovins et ovins) par jour, tandis que sa capacité réelle est de 600 têtes/jour.

De même pour l’abattoir de Zéralda, qui fonctionne avec une capacité de 23 têtes de bétails/jour, alors que sa capacité réelle est de 90 têtes/jour, et celui d’El-Harrach, qui peut atteindre une capacité de production de 150 têtes/jour.

Pour ce qui est de l’abattoir de Rouiba, M. Noui a précisé que les services de la tutelle avaient donné des instructions en vue d’accélérer les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture provisoire de cette unité durant le mois de Ramadhan et soutenir la filière de la viande rouge dans la wilaya, ajoutant qu’une commission ministérielle s’était déplacée à cette structure afin de relever toutes les insuffisances et faire en sorte de réunir toutes les conditions requises pour son ouverture.

D’une capacité théorique de production de 900 têtes/jour, l’abattoir de Rouiba devra permettre d’assurer un approvisionnement continu en cette matière durant le mois de Ramadhan. Le ministère de l’Agriculture avait annoncé la mise en place d’un programme d’approvisionnement du marché en viande rouge de production nationale et d’importation, qui devra répondre «largement» à la demande du mois de Ramadhan prochain.

De son côté, le ministère du Commerce a indiqué qu’une «quantité de 185.991 tonnes de viandes rouge et blanche (locales, importées et congelées) sera disponible, le mois de Ramadan prochain, à des prix accessibles pour tous».