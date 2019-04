Formation professionnelle : L’attribution des nouveaux diplômes avec un identifiant

Les nouveaux modèles de diplômes de la formation et de l’enseignement professionnels seront remis aux diplômés à partir de septembre 2019. Chaque diplôme aura son propre numéro identifiant. Ce numéro, ou code numérique, permet une traçabilité précise du passage du jeune dans les établissements de la formation et de l’enseignement professionnels, indique un communiqué du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. En effet, à partir de septembre prochain, le secteur va enregistrer la sortie de la 1re promotion des stagiaires en CAP ou CMP, après une formation d’une durée d’une année. Ils se verront remettre les nouveaux diplômes et attestations.

Les nouveaux modèles d’attestations et diplômes de la formation professionnelle sont considérés comme un fichier numérique. Toutes les informations en relation avec le stagiaire ou l’apprenti sont disponibles au niveau de la plateforme ERP, depuis l’inscription à une formation, jusqu’à sa sortie avec son diplôme ou attestation, souligne la même source. «Dès l’inscription les informations administratives et pédagogiques sont insérées dans la plateforme ERP, ce qui permet un meilleur encadrement, et suivi des dossiers des stagiaires, ainsi qu’un accompagnement plus efficace des jeunes formés, cela donne aussi la possibilité de mieux se rapprocher des jeunes pour les informer et les sensibiliser, aussi elle offre beaucoup de services au profit des jeunes», ajoute le document du département de M. Dada Moussa Belkhir. aDans ce sens, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a insisté sur «la nécessité d’utiliser toutes les possibilités qu’offre la plateforme ERP, afin de se rapprocher du citoyen et des jeunes».

En effet, la technologie numérique et informatique rend plus facile l’interaction avec les jeunes, et la sensibilisation n’est que davantage meilleure, au point où l’acte d’informer et d’orienter les jeunes devient plus efficace.

Dans ce sens, le secteur a bénéficié de plusieurs programmes de développement et de modernisation de son administration, ce qui a permis de connecter les 1.295 établissements de la formation et de l’enseignement professionnels au réseau internet, leur permettant de bénéficier des services de la plateforme ERP. Il faut ajouter à cela que la plateforme numérique ERP, met à la disposition des gestionnaires de la formation professionnelle, plusieurs possibilités, afin de permettre l’inscription l’orientation, l’insertion, etc., des stagiaires. D’autre part, les jeunes stagiaires et apprentis peuvent consulter en ligne toutes les données en relation avec leur cursus de formation, par exemple, le stagiaire peut connaître ses résultats d’examens, il peut avoir son relevé de note via internet, donc à distance, car beaucoup de services sont disponibles à distance grâce à la plateforme.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir, invite tous les responsables du secteur à exploiter la plateforme de données dans la gestion quotidienne du réseau national de la formation professionnelle, à travers l’insertion de toutes les données en relation avec la formation et les stagiaires.

La plateforme ERP, a aussi comme objectifs de raccourcir la distance entre la formation professionnelle et les jeunes, elle permet d’une part, au citoyen d’avoir ces documents de façon instantanée, et précise, d’autre part, pour le gestionnaire, la plateforme permet une interactivité avec les jeunes. Pour rappel, le secteur de la formation professionnelle offre annuellement, quelque 400.000 postes de formation, couvrant 23 branches professionnelles qui sont proposés dans près de 1.300 établissements publics répartis à travers tout le territoire national. Comparativement à l’année passée, 67 nouveaux établissements sont entrés en fonction, cette année, parmi lesquels 13 instituts nationaux spécialisés (INSFP), 24 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et 3 instituts de l’enseignement professionnel (IEP). L’ensemble de ces établissements est encadré par plus de 28.000 enseignants-formateurs.

Mohamed Mendaci