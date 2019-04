Encyclopédie historique de la langue arabe : un pas vers le renouveau

«Nous avons procédé à l’installation du comité algérien, composé de trente personnes, dans le cadre de l’élaboration de l’encyclopédie historique de la langue arabe. La contribution de notre pays dans ce projet est importante, et nous espérons qu’il voie le jour dans trois ans.»

C’est ce qui ressort des déclarations du président du Conseil supérieur de la langue arabe, Salah Belaïd, qui s’est exprimé, jeudi dernier, en marge de cette installation qui donne le coup d’envoi d’un colloque de deux jours, marqué par la présence de nombreux chercheurs provenant de plusieurs autres pays arabes.

La réalisation d’une encyclopédie historique de la langue arabe est un projet de longue date, que vient d’entamer l’Union des Académies de la langue arabe pour les générations à venir et mettre fin à 80 années d’attente.

Prenant la parole, le directeur scientifique de l’encyclopédie historique, le Dr Mamoun Wajihi, a indiqué que la langue constitue pour chaque nation un pilier de la sécurité nationale et affirmé que la langue lie la génération présente à celle passée. «Autrement dit, elle nous lie à nos racines. C’est tout simplement la patrie. C’est une question de passé, présente et future», a-t-il soutenu. De son côté, le directeur exécutif de ce projet et secrétaire général du Centre de la langue arabe à Sharjah (EAU), le Dr Ahmed Safi Mostaghanemi, s’est réjouit d’être en Algérie, «terre d’arabité par excellence», et souligné à cet effet que la langue arabe «ne peut être», aujourd’hui, enseignée «comme elle l’était il y a quelques décennies» du fait que les techniques de son enseignement ne sont pas adaptées, selon lui, aux dernières évolutions.

Les conférenciers se sont, d’autre part, accordés pour dire que ce lexique est un projet «géant» et «contemporain» pour un «renouveau» de la langue arabe dans son intégralité, ce qui convient de lui conférer toute l’importance qu’il mérite et ce, pour des raisons civilisationnelle, religieuse, morale, intellectuelle, et pragmatique.

S’intéresser au lexique historique de la langue arabe implique une analyse des objectifs de la réforme et de la modernisation aux niveaux culturels arabes.

II est, selon eux, urgent de quitter le cours systématique dans lequel se sont tournés les pays arabes aujourd’hui, pour aller vers une inoculation scientifique qui suit les mécanismes de l’époque, et qui, est en accord avec les actions menées par les pays occidentaux pour préserver leurs langues.

Ainsi, le succès de ce projet est un encouragement et une entrée dans le domaine de la qualité et du marché de la concurrence afin de lever les défis liés à l’ouverture scientifique, à la sobriété intellectuelle et à la flexibilité mentale.

Il convient de signaler, enfin, que les orateurs ont mis à profit cette opportunité pour affirmer que l’encyclopédie historique sera le miroir qui reflètera tous les aspects de la vie de cette langue et qui reliera son passé à son présent, et ce, pour une réforme linguistique importante et contemporaine.

Sami Kaïdi