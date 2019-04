L’expert international Abderrahmane Mebtoul : « Passer à l’état de justice »

«Les défis qui attendent l’Algérie sont nombreux et complexes et s’impose une solution politique rapide avec des élections présidentielles avant la fin de l’année 2019, la date du 4 juillet 2019 étant utopique», a indiqué l’expert internationa, le Dr Abderrahmane Mebtoul. Dans une contribution dont une copie nous a été transmise, il a souligné que « tout politique de développement de 2019 à 2024 n’aura de chances d’aboutir que si d’abord l’on tient compte des trajectoires du passé pour ne pas renouveler les mêmes erreurs.» Il a insisté à cet effet sur la nécessité de mettre en place de nouvelles institutions débureaucratisées et avec un minimum de consensus social.» Il a ajouté que «tout projet étant porté par les acteurs politiques, sociaux et économiques, identifiant clairement le rôle des acteurs, et une autre échelle de valeurs fondée sur une économie réhabilitant le travail et l’intelligence en fait la morale pour favoriser les véritables créateurs de richesses au sein d’un monde en perpétuel mouvement». L’expert estime que « devant privilégier uniquement les intérêts supérieurs de l’Algérie, devant éviter la sinistrose mais également l’autosatisfaction démagogique destructrice, l’Algérie possédant toutes les potentialités de sortie de crise, sous réserve d’une réelle volonté politique de profondes réformes structurelles politiques et économiques», avant d’avertir que si la situation actuelle continue sur le même rythme, le retour au FMI est inéluctable avec l’épuisement des réserves de change, horizon 2022 avec des incidences à la fois économiques, politiques, sociales et géostratégiques. Mettant l’accent sur les différents mouvements sociaux que connait l’Algérie actuellement il a indiqué qu’ils reflètent une dynamique sociale normale que connaissent maints pays et il s’agit également d’imaginer de nouvelles méthodes de gestion sociales loin des eraschemas périmés du passé, responsabilité du gouvernement, afin d’éviter l’affrontement direct citoyens forces de sécurité qui rompt la confiance envers l’Etat : «La conjonction de facteurs endogènes et exogènes et l’intervention massive parfois directe et par moment insidieuse d’acteurs internes et externes a abouti à une transition qui se traîne en longueur depuis des décennies et non pas seulement pour la période actuelle», a-t-il indiqué. M. Mebtoul n’a pas manqué d’insister sur la nécessité à ne pas se contenter de gérer la problématique des conflits sociaux par décrets, mais dit-il «est primordiale, aujourd’hui de changer le modèle de gouvernance ne pouvant plus réaliser une politique sociale copiée sur les schémas des années 1970. Tout cela renvoie à l’efficacité et à la transparence des institutions qui doivent coller à la nouvelle réalité économique et sociale». Selon lui, le passage de l’Etat de «soutien» à l’Etat de justice est de son point de vue un pari politique majeur, car il implique tout simplement un nouveau contrat social et un nouveau contrat politique entre la Nation et l’Etat.

M. A. Z.