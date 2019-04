AXA assurances : « Santé individuelle », bientôt sur le marché

Le marché des assurances en Algérie ne cesse de se développer davantage ces dernières années. Cette amélioration se traduit notamment par les produits innovants lancés sur le marché local par les différentes compagnies d’assurances. En effet la compagnie AXA Algérie a annoncé, hier, à l’occasion d’une conférence de presse organisée au niveau de son siège à Alger le lancement d’un nouveau produit destiné aux particuliers, «l’assurance santé individuelle» : «Les adhérents à cette nouvelle offre pourront bénéficier d’une prise en charge des frais d’hospitalisation en tiers-payant», a précisé M. Pierre Vasserot, directeur général de cette compagnie.

Il dira dans ce sens que «nous sommes fiers d’être le premier assureur à lancer un produit de santé destiné aux particuliers. Cela s’inscrit avec la nouvelle signature de la marque : «know you can». Il a ajouté que «cette promesse symbolise l’ambition que nous avons de faire d’AXA un partenaire de tous les Algériens». Le DG d’AXA a estimé que «cette nouvelle offre qui enrichie nos offres en assurance vie va, sans nul doute, répondre davantage aux aspirations du peuple algérien et de les accompagner et elle permettra également à chacun de souscrire à une assurance couvrant les frais liés à une hospitalisation. La prise en charge des frais médicaux est assurée directement par AXA grâce à son réseau conventionné en tiers-payant». Et de poursuivre «on veut, dit-il, «ouvrir un nouveau marché à travers cette nouvelle offre qui constituera, une valeur ajoutée au marché des assurances». Mettant l’accent sur le système santé il a indiqué que ce qui attire l’attention en Algérie c’est que la santé est accessible pour tous». Il a ajouté que «42% de la population occupée n’est pas affiliée à la sécurité sociale et 1% couverte en santé collective». S’agissant du système de soins privé il a fait savoir qu’il est faiblement remboursé. M. Vasserot a affirmé, par ailleurs, qu’AXA va continuer à investir en Algérie et d’accompagner le secteur des assurances dans son développement : «Aujourd’hui, toujours soucieuse de se conformer à sa mission qui est de donner à chacun les moyens de vivre une vie meilleure et d’accompagner ses clients dans un rôle de partenaire», a-t-il indiqué. En réponse à une question relative à la date de lancement, il a indiqué que «ce nouveau produit sera disponible début Mai 2019 dans tout le réseau AXA». Il y a lieu de noter qu’AXA Algérie est un des acteurs majeurs de l’assurance vie en Algérie. Après avoir été précurseur dans les solutions santé et prévoyance destinées aux collaborateurs d’entreprises, AXA Algérie n’a cessé d’enrichir son offre avec différents services innovants tels que le complément d’avis médical (avis médicaux de médecins spécialistes locaux et internationaux), le service Allo Santé (conseil santé par téléphone délivrés par des professionnels) ou le service tiers-payant (plus de 90 centres santé conventionnés) et compte à ce jour près de 100.000 assurés en santé et prévoyance collective. Makhlouf Ait Ziane