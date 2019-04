M. Abdelhak Lamiri, économiste, à propos de la situation économique : « Commencer par réorganiser l’état »

«Depuis les années 1990, on s’est organisé pour échouer.» C’est par cet oxymore, que l’économiste, Abdelhak Lamiri, a égrené les anomalies qui ont empêché le bon fonctionnement de l’économie nationale.

Lors de son passage jeudi à l’émission «l’invité de la rédaction» de la Chaîne III, l’expert précise que ce ne sont guère les grandes potentialités qui manquent, mais, à contrario, c’est leur utilisation qui a toujours fait défaut. «On avait tout pour réussir et bâtir une économie forte, mais, souligne-t-il, sentencieux, il y a un niveau d’incompétence flagrant au niveau des hautes sphères», déplorant, au passage, que les «acteurs clés de la réussite» n’ont jamais été financés. A ses yeux, l’équation est pourtant toute simple. «Il faut savoir que pour se développer, il faut un mécanisme de transparence, de contrôle et d’audit qui ne permet pas de voler ou de transférer de l’argent illicitement. Ce qui n’arrange par beaucoup de personnes», note le Dr Lamiri. A l’avenir, toute organisation, nécessite de «commencer par la récupération d’un maximum d’argent possible, des gens qui ont transféré des sommes astronomiques vers les banques étrangères». Une récupération, enchaîne-t-il, qui se fera par des «voies normales avec un minimum de pénalités pour pouvoir, ensuite financer le développement de l’économie pour les prochaines années». Pour l’économiste, «c’est plus judicieux que de mettre tout simplement ces gens en prison». Répondant aux parties qui disent que l’Algérie a fait de très grand progrès, l’invité de la rédaction, dira qu’il faudrait savoir qu’en 1963 on avait une production nationale supérieure à celle de la Corée du Sud et maintenant ce pays à une production nationale 8 fois supérieure à celle de l’Algérie. Conclusion ? «C’est un échec flagrant». Par ailleurs il convient de rappeler que l’économiste a, tout récemment, indiqué que «si la situation politique est stabilisée il faut alors définir les priorités et opérer un ordonnancement des réformes». Les réformes, explique le Dr Lamiri, «doivent commencer par la réorganisation de l’état. A cet effet, il faut constituer cette institution d’intelligence et de prospective qui doit produire un plan stratégique ouvert, concerté et cohérent». Et d’ajouter : «On doit privilégier la qualité de l’éducation, le recyclage des ressources humaines, l’investissement dans la science, la recherche et développement et les industries du savoir. Ce n’est qu’après que l’on va développer l’économie productive diversifiée». A propos des manifestations populaires et leur impact sur l’économie, l’expert disait que «cette situation est tout à fait normale. Les pouvoirs économiques doivent tranquilliser ; et surtout il est du devoir de chacun de donner des versions optimistes sur l’évolution de la situation afin de sécuriser les consommateurs et les investisseurs sur l’évolution de la situation économique à long terme».

Fouad Irnatene