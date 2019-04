M. Gaïd Salah, en visite à la 4e Région militaire : « Les tentatives ciblant la stabilité de l’Algérie ont échoué »

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a souligné, jeudi dernier à Ouargla, au quatrième jour de sa visite à la 4e Région militaire, que toutes les tentatives ciblant la sécurité et la stabilité de l’Algérie «ont échoué et vont encore échouer», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué, et vont encore échouer dans l’avenir grâce à l’aide d’Allah le Tout-Puissant, puis grâce aux efforts laborieux et fructueux, que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, ne cesse de consentir, en s’inspirant de son dévouement aux valeurs de Novembre et son message éternel afin que l’Algérie demeure unie et indivisible conformément au serment prêté au service de la patrie», a affirmé le général de corps d’Armée.

«A cette fin, nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos Forces armées afin qu’elles puissent détenir, en permanence, les capacités à accomplir leurs missions, et à s’adapter constamment aux développements de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région», a indiqué le chef d’état-major dans une allocution devant des cadres de l’Armée. Il a précisé, à cet égard, que cela «requiert impérativement de vous, en tant que cadres, de veiller au strict respect des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l’intensification des exercices tactiques démonstratifs de tirs avec munitions réelles au profit des différentes Forces et armes». Le vice-ministre de la Défense nationale a relevé que «les enjeux majeurs qui nécessitent des efforts inlassables de la part de l’ANP, sont ceux liés à la sauvegarde de l’indépendance de l’Algérie, à la consolidation des fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, et à la préservation de la force et la solidité des liens de son unité populaire». «Tous les résultats probants que l’ANP a réalisés et ne cesse de réaliser au niveau de nos frontières Sud-Est, à l’instar des autres frontières nationales, voire au niveau de l’ensemble du territoire national, sont la résultante d’une vision globale du concept de sécurité adopté par le Haut Commandement de l’ANP», a-t-il noté.

Le général de corps d’Armée a précisé, dans ce cadre, que «faire régner la sécurité et la préserver requiert l’application stricte et minutieuse de l’essence de cette vision exhaustive et cohérente aux portées stratégiques profondes et clairvoyantes, garantissant dans leur ensemble au peuple algérien le droit de vivre dans la sécurité et la paix, ce qui fait partie des devoirs indéniables dont l’ANP s’acquitte en vertu de ses nobles missions, qu’elle s’honore toujours de les exécuter de la manière la plus appropriée et la plus judicieuse». «Partant de cette vision pertinente, l’ANP considère que les enjeux majeurs qui requièrent de notre part de consentir des efforts inlassables afin de les relever, sont le défi de sauvegarder l’indépendance de l’Algérie, de consolider les fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale et de préserver la force et la solidité des liens de son unité populaire, dans un monde marqué par de grands défis et de mutations imprévisibles, instiguées par des parties et de grandes puissances qui œuvrent à refaire la carte du monde suivant leurs intérêts, même si cela devait se faire aux dépens de la liberté, de la sécurité, de l’indépendance et de la souveraineté nationale des peuples», a-t-il expliqué. Le général de corps d’Armée a rappelé que «les efforts laborieux et fructueux consentis par l’ANP, sont inspirés de son dévouement aux valeurs de Novembre et son message éternel et des sacrifices de l’Armée de libération nationale».

Lors de sa quatrième journée de visite en 4e Région militaire, le général de corps d’Armée a présidé une réunion de travail avec les états-majors de la Région et les responsables des services de sécurité. Après la cérémonie d’accueil au siège du Commandement de la Région, et en hommage aux sacrifices de nos valeureux chouhada de la glorieuse Révolution de Libération, le général de corps d’Armée «a observé, en compagnie du général major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du chahid Chihani Bachir, dont le siège de la Région porte le nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, et de réciter la Fatiha du Saint Coran en son hommage et en hommage des chouhada.

Le général de corps d’Armée a présidé, par la suite, une réunion de travail avec le commandement, les états-majors, les commandants des secteurs opérationnels et d’unités ainsi que les responsables des différents services de sécurité et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la Région présenté par le commandant de la Région, pour prononcer, par la suite, une allocution d’orientation.