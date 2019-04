Alger : La rue maintient la pression

9e semaine de contestation en Algérie. La rue n’a pas du tout perdu sa superbe. La société maintient son cap de protestation en continuant de se battre pour arracher ses droits et voir enfin se concrétiser ses revendications légitimes. Les craintes nourries quant au risque d’un dérapage se sont évanouies dans l’immense nuage de poussière qu’a laissé derrière elle cette manifestation, grandiose à tous points de vue.

Pour ce vendredi, le tunnel de la faculté, ayant connu la semaine passée des incidents entre manifestants et forces de l’ordre, a été fermé dans les deux sens, par mesure sécuritaire conservatoire. Mais, aucune trace de l’émeute du vendredi passé. Une nouvelle manifestation pacifique s’est déroulée, donc, dans le calme et la sérénité, tout comme les précédentes dans un esprit total de Silmiya. Les dispositifs sécuritaires renforcés pour gérer le flux de circulation vers Alger, n’ont pas dissuadé de nombreux jeunes, habiles à échapper à la vigilance des forces d’ordre, de venir quand même à Alger. Il n’y a pas eu d’arrestations ni d’interventions musclées, du fait qu’aucun groupe extrémiste n’a tenté de faire quoique ce soit. Il n’y a pas eu de mouvement de foule excitée.

Les policiers équipés d’une protection anti-émeute et armés de grenades lacrymogènes et de matraques, sont restés stoïques, tant il n’y avait aucune tentative de semer des troubles ni de combats de rue nécessitant leur intervention. Aucun manifestant n’a été traîné de force dans les fourgons de police, dans l’après-midi d’hier. Les manifestants, tout en scandant des slogans anti-pouvoir, ont réitéré énergiquement la demande de départ des principales figures du système, «Irouh Bensalah n woulou labess» ou encore «Système dégage». Jeunes et moins jeunes, femmes et enfants se côtoient dans une symbiose totale. Sur les pancartes déployées et agitées, on pouvait distinguer la revendication d’aller vers l’édification d’un «Etat de droit et démocratique» et l’invitation à le faire ensemble en relevant les défis après le départ de se qu’ils appellent «l3ssaba».

«Nous avons la chance et nous sommes témoins d’une transformation sans précédent de notre existence ici-bas. Nous pénétrons dans un monde nouveau plein de promesses pour nos enfants et les générations à venir», indique El Hadj Mohamed, grand-père accompagné par ses deux petits-enfants, Asma et Sofiane. Place de la Grande-Poste, des cris stridents et des chants d’espoir ont ravi le plus grand nombre. Alger, était comme d’habitude élégante et pimpante aux couleurs de l’Algérie. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes.

On a l’impression qu’au fil des semaines et des jours qui passent, le mouvement s’est transformé en rendez-vous incontournable, bien que les citoyens des autres wilayas limitrophes aient été empêchés de venir participer à la manifestation d’Alger, laquelle à leurs yeux et plus importante, pour surtout faire entendre leurs voix. Silmiya, le caractère pacifique du mouvement est ainsi maintenu intact et toujours utilisé comme un moyen de pression et d’expression. Ils sont nombreux à s’enorgueillir des résultats et des changements obtenus en l’espace de deux mois, avec des démissions qui ont redessiné le paysage politique, de plus en plus libéré des responsables politiques contestés. Pour de nombreux citoyens que nous avons interrogés, ce mouvement se poursuivra parce qu’il est synonyme d’espoir pour des millions d’Algériens qui n’en veulent plus du système politique à l’origine de cette crise.

Le mouvement, d’après certains, n’est pas encore à son apogée, tant le départ du système n’est pas atteint. Dès lors, les Algériens n’ont pas d’autres choix que celui d’agir en dehors du cadre imposé par les pouvoirs publics, d’une part pour mettre dehors les symboles du régime, mais aussi pour imposer le changement radical et aller vers une IIe République. Il s’agit, expliquent-ils d’une bataille acharnée en vue de remporter l’interminable course au changement et en obtenant des avancées stupéfiantes en matière de droits, de justice et de libertés. Pour le moment, quelques-uns tirent satisfaction de ce qu’il qualifient d’amélioration plus ou moins importante, traduite par la démission de Belaïz et de certains proches du régime.

Il s’agit à terme, donc, d’une remise à l’honneur de la démocratie. Hier encore, cela a été remarqué : les manifestants ont fait preuve d’imagination pour innover en slogans, ce qui a fait dire à un collègue que de nombreux manifestants individuellement ou en groupes font de l’introspection et rivalisent dans des joutes amicales de slogans antisystème. De là, on peut considérer que la portée du mouvement de protestation est immense. Il inclut tout le monde, tous les corps de métiers, toutes les catégories sociales, de nombreux syndicats et des partis politiques qui comptent tous de nombreux fidèles, présents à la manifestation, dont la Grande-Poste et la place Audin étaient le théâtre. Les manifestants scandaient des slogans appelant au départ des personnalités politiques encore aux commandes du pays, citant notamment le Premier ministre, Noureddine Bedoui ou encore le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Ils ont également rendu hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) tout en entonnant comme à l’accoutumée «Djeich-chaâb, khaoua khaoua» (Armée et peuple sont frères). «Le peuple refuse Bensalah, Bedoui et tout le système», «Nous voulons des élections libres et transparentes après le départ du système», «Le seul souverain de l’Algérie est le peuple», pouvait-on lire sur les banderoles appelant aussi à une période de transition. Il semble donc que cette protestation va au-delà de problèmes locaux et des problèmes des uns et des autres, tant elle porte sur la revendication de déposer, avec l’aide de l’Armée populaire nationale (ANP) tous les responsables du système que beaucoup —surtout parmi les jeunes — défient. Au fond, c’est à ce niveau que le mouvement se joue, surtout que cela était vu et entendu par une vaste remise en question de la pertinence du contenu des décisions prises jusqu’à présent, mais pas toutes. Pour le moment, beaucoup de jeunes se sentent outragés de voir que finalement d’autres responsables sont toujours en place.

Un jeune de Bab El Oued harangue une foule immense, en répétant après lui «Trouhou Gaâ». D’autres se montrent profondément ébranlés par le maintien des responsables contestés. Du reste, les dernières défections donnent lieu à des discussions. L’acte 9 du mouvement de contestation est perçu comme une autre étape décisive dans le passage à la IIe République. Déterminés, les citoyens ne dissimulent pas leur souhait de voir l’ordre ancien partir.

Ils gardent espoir, mais craignent les vieux réflexes qui continuent de couver en catimini tandis que les querelles et les luttes se poursuivent. «Seul le départ de tout le système pourrait constituer une base prometteuse pour un accord durable», répètent-ils en chœur. Ainsi, les marches populaires imposantes, revendiquant un «changement radical» et le départ de «tous les symboles du système», se sont poursuivies sans incident ni violence.

Farid Bouyahia