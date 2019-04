Dans la LUCARNE : Une élimination qui coûtera

Le sport, en particulier le football, s’est transformé avec le temps en une véritable source de «make monnaie». Dans les pays capitalistes et même ceux qui se disent « socialistes » ou autres, l’argent ne peut se départir du sport. Il s’agit en fait de véritables entreprises qui l’ont pris d’assaut pour fructifier leur argent et gagner et accumuler des sommes colossales chaque année. On utilise l’image de « stars » ou de grandes équipes pour vulgariser le football et le rendre plus attractif et partant, augmenter l’audimat. A travers le monde, ils font en sorte que l’argent coule pour ceux qui détiennent l’exclusivité pour certaines chaînes de TV privées d’empocher des « sous » à n’en pas compter. C’est vrai que des stars, à l’instar de Messi et Cristiano, ont donné une aura supplémentaire à leurs équipes respectives. Comme l’on sait, les «grandes écuries» sont rentrées en bourse et en soi, c’est une autre source de financement et d’enrichissement légal. Pour le cas qui nous intéresse, la «Juve» avait réussi à se payer le luxe de «choper» le grand virtuose du Real Madrid, Cristiano, à un prix qui défait toute concurrence. La « Vieille dame », comme on aime à l’appeler, n’avait « casqué » que 105 millions, alors que des joueurs comme Denbelé, Coutinho, pour ne citer que ces deux là, avaient coûté beaucoup plus au Barça. La Juventus, cotée à la bourse de Milan, avait vu son action connaître un véritable «boum» avec l’arrivée à ce club du portugais Cristiano Ronaldo. De 0, 86, elle passe à 1,70. La différence se passe de tout commentaire auprès des bookmakers et autres colistiers. Les Agnelli ont ramené Cristiano à Turin pour qu’il leur offre le titre de champion d’Europe. On peut dire que les choses avaient bien débuté jusqu’à cette manche retour de la Ligue des champions où la «Juve» a été éliminée par l’Ajax, à domicile, suite à une défaite sur le score de 2 à 1. Une élimination qui a été vue comme une « catastrophe » sur le plan sportif et surtout financier. Car le titre de la Juventus avait perdu plus de 17% de sa valeur. « La Juventus Turin, éliminée, en quarts de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam (2-1, 1-1), perdait plus de 17% mercredi matin à la Bourse de Milan. L'action a plongé à l'ouverture de 21,8% et, vers 07H30 GMT, le titre cédait 17,66% à 1,3895 euro, dans un marché en hausse de 0,22%. Après une série de finales perdues ces dix dernières années, la Juventus a vu ses espoirs de Ligue des champions à nouveau brisés par son élimination en quart de finale par la jeune équipe de l'Ajax Amsterdam». La Vieille Dame avait pourtant mis tous les atouts de son côté en recrutant l'été dernier à prix d'or la superstar Cristiano Ronaldo, vainqueur avec le Real Madrid de quatre des cinq dernières éditions et dont l'arrivée avait fait envoler le titre en Bourse. L'action de la «Juve» avait battu, lundi, son record de clôture, à la veille du quart de finale retour contre l'Ajax Amsterdam, se hissant à 1,706 euro. Son précédent record à la clôture avait été enregistré le 19 septembre, à 1,672 euro. Introduite en décembre 2001 à la Bourse de Milan, la Juventus s'était petit à petit étiolée en Bourse avant de se reprendre dans le courant de la saison 2017-2018, puis de pulvériser les records avec l'arrivée de la superstar portugaise. Le titre, qui s'échangeait autour de 0,6 euro à la mi-2018, était monté jusqu'à 1,8 euro en cours de séance le 20 septembre, avant de redescendre quelque peu». Ce que vient de perdre la « Juve » est énorme et ce même s’il remportera dès aujourd’hui le titre de champion d’Italie, le 8e d’affilée. Il faut dire et contrairement à Guardiola qui avait affirmé que la Ligue des champions est moins importante qu’un titre de champion local. De qui se moque-t-il ? Les éliminations du PSG devant Manchester United, le Real Madrid face à l’Ajax et la Juventus face au même adversaire ont été vécues comme des « séismes » de neuf sur l’échelle Richter aussi bien sur le plan sportif que pécunier. Le football européen et mondial sont devenus de grandes affaires financières ou il n’y a pas de place pour les «sans sous».

Hamid Gharbi