NAHD : Les Sang et Or jouent gros face au CRB

Le NAHD est en train de vivre une fin de saison pour le moins compliquée, après avoir rêvé et fait rêver, grâce à son beau parcours en coupe de la CAF. Les Sang et Or déchantent depuis leur élimination, et n’arrivent pas à se redéployer en championnat.

Le nul concédé la semaine dernière à domicile face à l’ASAM (1-1) semble avoir compliqué sérieusement les chances des Sang et Or de finir sur le podium cette saison. Si la course pour le titre est définitivement perdue, le NAHD n’est même pas sûr de pouvoir finir sur le podium tant est les équipes qui jouent le haut du tableau sont confinées dans un mouchoir de poche. Il faut dire que le nul concédé à domicile, mardi, risque d’avoir une incidence directe sur le reste du parcours des Sang et Or qui auront à enchaîner demain dimanche, avec un match des plus compliqués face au voisin et rival de toujours, le CRB.

Le fait que le Chabab, qui a retrouvé une certaine réussite durant la deuxième moitié de saison, joue carrément sa survie en Ligue 1 Mobilis, le NAHD devra s’attendre à une forte opposition. Une défaite n’est pas du tout la bienvenue en ce sens où elle risque d’éloigner encore plus le Nasria du peloton de tête.

C’est dire la pression qui prévaut dans la maison nahdiste depuis quelques semaines maintenant.

Et comme pour ne rien arranger, les supporters, du moins une grange, a fait irruption à l’entraînement de jeudi dernier et ont plus ou moins bousculé les joueurs à qui ils ont reproché les mauvais résultats de l’équipe en championnat. Par cette attitude, les supporters voulaient sans doute secouer un peu le cocotier, surtout en plus des rumeurs faisant état d’un prétendu arrangement du match face à l’ASAM, mais il n’est pas sûr que ce soit la meilleure façon de procéder, à un moment de la saison où l’équipe a surtout besoin de sérénité.

Dans tous les cas, le match de demain déterminera le chemin que prendra le NAHD d’ici au 26 mai prochain.

Amar B.