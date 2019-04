Plusieurs centaines de cas de coeliaque parmi les enfants notamment sont diagnostiqués annuellement dans la wilaya de Constantine, a révélé jeudi dernier la présidente de l’association Sounboula des malades coeliaque, le Dr Salima Kassama. « Le diagnostic précoce de la maladie coeliaque (MC), une maladie chronique de l'intestin déclenchée par la consommation de gluten, permet de contenir les effets liés à cette pathologie notamment à l’âge adulte », a précisé la praticienne au cours d’une journée médicale sur cette maladie, organisée à la maison de la culture Malek- Haddad. Elle a dans ce contexte appelé à définir les rôles respectifs du médecin généraliste et du pédiatre considérés comme le "maillon fort" du cycle de suivi et de prise en charge de cette entéropathie inflammatoire chronique auto-immune provoquée par le gluten, chez des personnes prédisposées génétiquement. Dans ce sens, la même responsable qui a insisté sur le volet sensibilisation du personnel soignant qui s’occupe des personnes souffrant de la maladie coeliaque, a fait part de l’importance de l’implication de la société, les industriels notamment dans le processus de prise en charge de cette catégorie qui, a-t-elle soutenu « est contrainte de consommer des produits alimentaires chers et pas toujours disponibles sur le marché ».

Le rôle de la famille dans la prise en charge de ces malades a été largement évoqué par les participants à cette journée (médecins et nutritionnistes) qui ont appelé à l’implication des psychologues dans le protocole de prise en charge de ces malades. « Chez les enfants atteints de coeliaque, il est impératif de les sensibiliser plutôt que de leur interdire tel ou tel aliment», a estimé le Dr Dounia Bouchedja, maître de conférence à l'Institut de la nutrition, de l'alimentation et des technologies agro-alimentaires (INATAA). La spécialiste en nutrition, qui a préconisé de revenir au mode de consommation adopté par nos ancêtres, « sain et équilibré » pour réduire la propagation de ce genre de maladies, a appelé à l’introduction dans le système de sécurité sociale de l’Algérie des options de remboursement des aliments consommés par cette catégorie de malade.

De son côté, le pédiatre Farid Amirèche, rappelant que le traitement de la MC repose sur l’éviction du gluten (farines de blé, seigle, orge) de la liste des aliments à consommer, a indiqué «qu’un régime strict sans gluten (RSG) demeure indispensable pour éviter le retard de croissance chez les enfants et autres complications ».