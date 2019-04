Don d’organes : Seul salut des insuffisants rénaux

La généralisation du don de reins représente «la meilleure solution» pour libérer les insuffisants rénaux des souffrances liées à l’hémodialyse, a assuré, au cours de la semaine à Sétif, le néphrologue Smaïl Talbi.

«L’acte de don doit être élargi au-delà du cercle familial du malade», a notamment affirmé à l’APS ce spécialiste au 2e jour de la manifestation «Portes ouvertes » sur le CHU Saâdna Mohamed Abdennour. Le Dr. Talbi a appelé tous les acteurs concernés à multiplier les initiatives de sensibilisation à cet acte humanitaire notamment lorsque le donneur est en état de mort clinique estimant que les lois en vigueur et les avis religieux sont favorables en Algérie à ce type de don d’organe qui, a-t-il noté, est bénéfique pour le receveur, tout en permettant d’alléger les charges financières du secteur de la santé. On compte des milliers d’Algériens qui sont en attente d’une greffe de rein et la liste reste trop longue. 8 000 patients sont en souffrance avec une chance très mince de bénéficier d’une intervention chirurgicale.

Pourtant les textes réglementant les prélèvements d’organes sur personnes décédées sont, pour la plupart «élaborés». Ces textes réglementaires souhaités par l’ensemble des professionnels de la santé, des associations de malades et les autorités sanitaires, permettront de lever toutes les contraintes relatives au don d’organes et donneront de l’espoir à beaucoup de patients qui attendent depuis plusieurs années un organe providentiel. Selon les responsables du secteur, la nouvelle loi consacre les grands principes d’éthique et organisationnels sur les prélèvements d’organes sur personnes décédées. Les projets de textes réglementaires qui vont accompagner cette loi sont, pour la plupart, élaborés. Il faut rappeler que le service de néphrologie du CHU Saâdna-Mohamed Abdennour qui compte 15 appareils d’hémodialyse fait face à une forte pression accueillant depuis début 2019 en moyenne 210 patients par mois, a relevé le même spécialiste en poste dans ce service.

Le Dr. Talbi a expliqué cette pression par la forte évolution démographique dans la région, la prévalence élevée de l’insuffisance rénale causée par le diabète et l’hypertension et la faiblesse du rôle des établissements sanitaires de proximité sous équipées et sous-encadrées. Selon le chargé de communication du CHU, Wahid Benzine, le travail est en cours pour aménager au sein du CHU un bloc des greffes rénales parallèlement aux travaux d’extension du service de néphrologie devant permettre d’augmenter le nombre des appareils d’hémodialyse.

R. S.