Milieu du travail : Plus de 5.000 accidents en 2018

Le milieu professionnel est loin d’être un jardin d’Eden. C’est même un terreau «fertile» pour contracter des maladies chroniques, parfois aussi sérieuses que complexes, du moins pour certains métiers qui influent négativement sur le bien-être physique.

La santé est tributaire, cela va de soi, des conditions de travail et de l’environnement où on travaille. Toutes les études réalisées jusque-là confirment cette corrélation entre l’état de santé de l’employé et la nature de l’activité qu’il exerce. Manipuler certaines matières ou tout simplement être en contact physique ou l’inhalation, à long terme, est dangereux, selon les médecins qui tirent la sonnette d’alarme, du coup, sur les risques d’une exposition à plusieurs pathologies, si des mesures ne sont pas prises. En effet, de plus en plus, ces dernières années, l’on assiste à l’apparition de certaines maladies dont le vecteur n’est autre que les substances utilisées dans le cadre des tâches exécutées. Aujourd’hui, il n’existe plus de doute sur l’hygiène du travail et les accidents professionnels ou encore les problèmes de santé qui ont une seule et unique origine, à savoir l’insécurité et le manque de prévention. Mais, une chose est cependant sûre, si le problème est soulevé, depuis plusieurs décennies ailleurs et a permis ainsi de se doter d’instruments juridiques pour protéger le travailleur, ce n’est que récemment qu’on commence à aborder la question en Algérie, pourtant des dépassements existent bel et bien et sont commis, par des employeurs, au vu et au su de tout le monde. Sur le plan réglementaire, certes, rien n’est laissé au hasard, chez-nous, mais entre l’application et la réalité sur terrain, c’est tout autre. Mieux encore, nous ne disposons même pas d’un tableau des métiers pénibles mais la commission interministérielle chargée de proposer la liste des postes de travail, présentant une haute pénibilité et donc, bénéficier de départ à la retraite sans condition d’âge, est officiellement installée. Néanmoins, la fameuse liste qui s’appuie, aussi, faut-il le préciser, sur les maladies professionnelles n’est toujours pas divulguée.

La réglementation et les maladies professionnelles

En Algérie, un arrêté interministériel, en vigueur depuis 1996, fixe la liste des maladies présumées professionnelles classées en trois groupes en l’article 5 de cet arrêté. Il s’agit, conformément à ce texte de loi, des manifestations morbides d’intoxications aigues ou chroniques, des infections microbiennes et enfin, des maladies qui résultent de l’attitude et de l’ambiance de travail. Le même arrêté va jusqu’à fixer les substances en rapport avec les pathologies de chaque groupe sus-mentionné. A titre illustratif, le législateur, dans le 1er groupe, évoque les maladies causées par du plomb et ses composés, à l’instar des douleurs abdominales, la paralysie des extenseurs de doigts ou des petits muscles de la main, les néphrites, les anémies, pour ne citer que

celles-ci. D’un autre côté, les conditions de travail sont également responsables des accidents professionnels, devenus, à leur tour, comme les maladies liées au milieu du travail, un fardeau pour la caisse nationale de sécurité sociale

(CNAS). Cette dernière a consacré, dans le cadre de la prise en charge des victimes des accidents de travail et des maladies professionnelles, en 2018, pas moins de 2,4 milliards de DA, ce qui représente plus de 1,1 million de remboursements effectués par la caisse/jour. Ce chiffre, en fait, est, on ne peut plus révélateur du manque de prévention et du respect des consignes de sécurité dans le milieu professionnel qui peuvent engendrer des handicaps ou même la mort. Les statistiques révèlent, dans le même cadre, que par activité, l’on recense 26,8 et 2,7% des accidents enregistrés respectivement par les secteurs des services et de la métallurgie.

Aujourd’hui, l existe même une commission nationale installée par le ministère du travail qui a permis de recenser 406 maladies professionnelles déclarées à la caisse lesquelles et qui ont un rapport avec la surdité, la tuberculose, les anomalies de cordes vocales, chez les enseignants. Ces chiffres, renvoient, à l’importance de redoubler d’efforts pour sécuriser les lieux de travail, devenus une menace réelle pour le travailleur. Il suffit de savoir que durant la même année et sur une période de dix mois seulement, plus de 5.000 accidents professionnels étaient établis, d’où l’intérêt de valoriser la sécurité sur les milieux du travail et de miser sur la sensibilisation et la création de la culture de la prévention, chez l’employé pour minimiser les dégâts. néanmoins pour réaliser cet objectif, l’employeur, tout comme le travailleur, est appelé à s’impliquer dans cette démarche pour la simple et unique raison que prévenir vaut mieux que guérir.

Samia D.