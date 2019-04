Son parcours scientifique mis en exergue : Abdelkrim Bekri, penseur et critique littéraire

Le parcours scientifique et pédagogique du penseur Abdelkrim Bekri a été mis en exergue lundi lors d’une journée d’étude organisée à l’université Oran 1 Ahmed-Ben bella. Les intervenants lors de cette rencontre, organisée à l’occasion de la célébration de Youm El Ilm par le laboratoire de sémantique de la linguistique du patrimoine littéraire algérien relevant de la faculté des lettres et des arts, ont abordé les contributions de ce penseur, critique littéraire et chercheur en syntaxe et linguistique appliquée, ses recherches en études coraniques et son rôle dans la création du département du théâtre de la faculté de langue arabe et de l’institut supérieur de civilisation islamique qu'il a dirigé durant de longues années. Le critique littéraire Abdelmalek Mortad a indiqué, dans son intervention, que Abdelkrim Bekri, qui a entamé son travail d'enseignement au département de la langue arabe à l’université d’Oran en 1971, a été l'un des pionniers ayant étudié la syntaxe en Algérie avant de se spécialiser en études coraniques. Il a également évoqué le rôle de Abdelkrim Bekri dans la formation d'enseignants soit en langue arabe ou en études coraniques qui enseignent actuellement dans différentes universités dans l’Ouest du pays. L'universitaire Fatima Zohra Rahmani, qui a fait lecture de l'ouvrage sur la langue et la littérature de Abdelkrim Bekri, a traité des contributions de ce penseur dans divers domaines du Savoir, à l’instar de la langue arabe, des études coraniques et des programmes d’enseignement du Coran, tout en rappelant que Abdelkrim Bekri appelait à «trouver des méthodes pédagogiques à l’université qui s’adaptent à l’originalité et le vécu de la société algérienne». L’assistance dont des doyens, des enseignants universitaires et des étudiants a suivi des communications traitant des études réalisées par Abdelkrim Bekri, ses ouvrages dont «Le temps dans le Coran» et «Les chapitres de la langue et de la littérature» et ses contributions dans des ouvrages collectifs en langue française en France dont «L’écologie et le spiritualisme». Tout ému, Abdelkrim Bekri a exprimé sa grande joie de cet hommage qu’il considère comme le meilleur et le plus précieux dans son parcours. Abdelkrim Bekri, aujourd'hui âgé de 76 ans, a occupé le poste de doyen de la faculté de langue arabe et lettres et de l’institut national supérieur de civilisation islamique de l’université d’Oran, puis directeur de l’institut de formation des imams à la mosquée de Paris (France). Il fut membre pendant trois années du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA). Malgré le poids de l'âge, il continue à enseigner à l’université.