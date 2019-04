Patrimoine souterrain à Ghardaïa : Promouvoir lA vallée du M’zab

Les spécialistes de l’Office de protection et de promotion de la vallée du M’zab (OPVM), et les responsables de l’Office du tourisme de Bounoura ont mis en exergue, lundi à Ghardaïa, la valeur exceptionnelle du patrimoine souterrain (grottes) de la région de Ghardaïa.

Les spécialistes de l’Office de protection et de promotion de la vallée du M’zab (OPVM) et les responsables de l’office du tourisme de Bounoura ont mis en exergue, lundi à Ghardaïa, la valeur exceptionnelle du patrimoine souterrain (grottes) de la région de Ghardaïa. S’exprimant lors d’une sortie sur le terrain, le directeur de l’OPVM, Kamel Ramdane, a affirmé que le M’zab renferme, en plus d’un patrimoine urbain et architectural remarquable classé patrimoine universel par l’UNESCO en 1982, des grottes et autres cavités souterraines telles que les grottes de Aghzou Noulous (El-Atteuf) et Aghzou Nfigher et Aghzou Nzhar (Bounoura). Ces grottes, qui témoignent de l'histoire exceptionnelle d'un établissement humain et de paysages uniques du M’zab, devraient être inscrites sur la liste du patrimoine national et aménagées pour favoriser et promouvoir le développement d’un tourisme culturel et scientifique, a estimé M. Ramdane. Ce patrimoine souterrain peut renforcer l’attractivité de la région et devenir un point de passage incontournable de touristes, a soutenu M. Ramdane, appelant à protéger et préserver ces sites. Véritable chefs-d’œuvre de la nature et joyaux souterrains, ces grottes constituent des curiosités exceptionnelles à classer et aménager afin de les intégrer dans les circuits touristiques de la région, a préconisé M. Douddou, membre du bureau de l’Office du tourisme de Bounoura. La vallée du M’zab, «patrimoine universel classé», possède beaucoup de biens à valeur patrimoniale inestimable à exploiter et qui gagneraient à être préservés et valorisés, a-t-il ajouté.

Les membres du bureau du tourisme de Bounoura ambitionnent de sensibiliser les habitants et les partenaires sociaux au renforcement de l’attraction du tourisme dans la région par la mise en valeur de ce patrimoine sous toutes les formes et guider les visiteurs de la région vers ces grottes qui restent inexploitées. La wilaya de Ghardaia foisonne d’un patrimoine matériel et immatériel qui lui confère une place de choix dans la stratégie de développement d’un tourisme durable répondant aux attentes économiques de la population et aux exigences de la protection de l’environnement et des us. Outre un patrimoine universel classée par l’Unesco notamment les ksour «villes fortifiées», témoins d’une architecture atypique très étudiée par ses premiers bâtisseurs et dont se sont inspirés de nombreux architectes et urbanistes de renom, Ghardaia possède un système traditionnel hydraulique ingénieux qui permet d’irriguer les palmeraies situées dans la vallée du M’zab. Elle renferme également de nombreux sites attractifs tels les palmeraies, les monuments funéraires, des gravures rupestres des vestiges historiques et religieux.