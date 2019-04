Mise en scène par Ahmed Khoudi : Macbett séduit le public du TNA

Les habitués du Théâtre national Mahieddine-Bechtarzi (TNA) ont été bien servis avec une double présentation, mercredi et jeudi derniers, de la pièce théâtrale «Macbett»; une vieille tragédie de Shakespeare réécrite en 1972 par le Français d’origine roumaine Eugène Ionesco, qui a été finalement produite en arabe populaire par le TNA et mise en scène par Ahmed Khoudi. Ce public connaisseur et amateur de théâtre haut de gamme aura été, une fois de plus, séduit par ce chef-d’œuvre théâtral signé Ahmed Khoudi. La trame du récit s’inspire donc de cette tragédie propre à William Shakespeare où des comtes se rebellent contre un roi, et cela entraîne une guerre sans pitié où le souverain est finalement tué par ses proches, aidés dans leur sale besogne par sa propre femme, et finalement c’est le fils adoptif du souverain qui aura le dernier mot en reprenant le trône par la force et le sang.

Ainsi les présents, nombreux étaient, ont apprécié les dialogues dans leur beauté et l’originalité des textes et ont ri aux éclats tant le côté tragique de la pièce était agrémenté d’exclamations, de jurons populaires et de termes savamment tirés des exclamations et des répliques bien de chez nous avec un décor et des costumes, tout cela pour coller aux aspects authentiques d’une véritable tragicomédie.

Le roi Duncan, incarné par Sahraoui Yazid, entouré de fidèles généraux, a tous les pouvoirs, et sa gestion, notamment l’augmentation des impôts, les vols… est contestée par certains comtes qui se rebellent. C’est la révolte ! Le roi charge son fidèle général Macbett, interprété par Yessad Abdenour, de mâter cette rébellion. Le second tableau est le remplacement du roi. Qui placer ?! C’est la grande interrogation, la grande confusion. Macbett refuse l’offre et c’est le désarroi.

C’est à ce moment que Kheladi Hadjila et Roubhi Fissa Mounira, dans les rôles de sorcières, apparaissent pour le soudoyer par tous les moyens, avec deux autres généraux rebelles qui acceptent le plan de la destitution du roi, quitte à le tuer avec la complicité de la femme de Ladsy Duncan, interprétée par Mounira. A trois, ils passent à l’action.

Macbett est intronisé roi après l’assassinat du roi. Le comte Glaniss, personnifié par Boualeg Mohamed, se révolte en compagnie de Candor : Banco, un personnage interprété par Salah Nessar, qui est fait prisonnier et tué avec le soldat déserteur (Horo Slimane) mobilisé de force.

Une tragédie transformée en comédie burlesque qui met en exergue la force, les ambitions, l’acharnement de l’homme assoiffé du pouvoir.

Sihem Oubraham