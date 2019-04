Animation, par Soraya Melouk, d’un atelier : DE peinture à l’hôpital Parnet

De prime abord, une interrogation tombe sous le sens : Qu’est-ce que l’art-thérapie ?

Et pourquoi l’artiste plasticienne Soraya Melouk a choisi cette méthode, en l’occurrence, pour l’exercer à l’hôpital Parnet d’Hussein Dey ?

Hé bien, si on s’en tient aux termes consacrés par les art-thérapeutes d’une manière générale, l’art-thérapie est, pour l’Algérien lambda, une méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel.

S’ensuit alors une autre interrogation tout aussi pertinente : pourquoi précisément l’art-thérapie ? Parce que cette méthode est justement considérée comme une solution de rechange quand la thérapie conventionnelle a échoué. En fait l’art-thérapie, en tant que telle, est une approche thérapeutique bénéfique.

En tout cas, et outre l’avis des art-thérapeutes, c’est aussi celui de notre artiste plasticienne Soraya Melouk, qui n’a pas hésité, il y a belle lurette, à apporter une aide tangible, au demeurant fort louable, aux enfants malades, notamment au niveau des services pédiatriques des hôpitaux de la capitale.

La visite que nous lui avons rendue très récemment à l’hôpital Parnet nous aura d’ailleurs permis de prendre la mesure de l’impact non négligeable qu’une telle initiative émanant de l’artiste a produit auprès des enfants malades d’une part, des responsables et agents exerçant au niveau des services pédiatriques de l’hôpital concerné d’autre part. Bien entendu, une visite sur les lieux aura été rendue nécessaire, n’était-ce que pour nous avoir donné l’opportunité d’admirer le travail pictural effectué, entre autres, par une enfant atteinte d’une maladie grave et ce, conjointement avec le très discret mais néanmoins précieux apport de Soraya Melouk.

Distinguer les couleurs

La démarche a abouti à une co-signature de la même œuvre picturale : celle de l’enfant malade, une fillette de 11 ans, et celle de l’artiste plasticienne qui, par ailleurs, aura non seulement appris aux enfants à distinguer les couleurs tout en leur donnant un sens —le jaune pour la lumière, le soleil, l’espoir, le violet, symbole de la tristesse, le rouge pour la maladie, le sang, le bleu pour le ciel, le vert pour la vie...—, mais aussi à susciter l’éclosion de jeunes talents en encourageant leur aptitude à la créativité artistique.

Cette œuvre commune peut être admirée tant par les malades que par le personnel hospitalier car elle est désormais accrochée sur l’un des murs du service pédiatrie de l’hôpital témoin de cette action, à proximité immédiate de la chambre de l’enfant malade concernée.

Ce n’est, d’ailleurs, pas sans raison que l’artiste nous explique : «c’est précisément à travers la pratique artistique que l’art-thérapie renforce la créativité.» C’est assurément important dans la mesure aussi où, suivant la méthode en question, le processus créatif lui-même est crucial pour parvenir à un changement positif, qu’il s’agisse de croissance personnelle, de guérison, de prise de conscience ou de résolution de problèmes tant chez les enfants que chez les adultes.

Pour tout dire, nous nous trouvons face à une initiative personnelle émanant d’une artiste plasticienne qui, grâce à sa sensibilité à fleur de peau, a non seulement aidé les enfants malades à la création artistique, mais qui, du haut de sa générosité, a offert tous les tableaux peints dans ce cadre —une douzaine— à l’hôpital concerné. Puisse-t-elle être suivie dans cette trajectoire par d’autres artistes volontaires en ce sens, quelque soit la branche dans laquelle ils évoluent.

Kamel Bouslama