NOUVELLES D’ANNABA

Tomate industrielle

La campagne de plantation bat son plein

La campagne de plantation de la tomate industrielle a repris ses droits, ces jours-ci, au niveau de la wilaya, à la faveur du retour du beau temps. Celle-ci a été freinée à plusieurs reprises par les chutes de pluie qui s’abattaient depuis le mois de mars jusqu’au week-end dernier.

Ces précipitations ont empêché les opérations de semis à cause de la stagnation des eaux, remarquée surtout dans les zones basses à El Hadjar et Sidi Amar notamment. Les services agricoles de la wilaya estiment dans ce cadre le niveau pluviométrique à plus de 600 mm depuis le mois de septembre passé. Une superficie de 600 hectares seulement a été réalisée jusqu’à présent sur un objectif prévu de l’ordre de 2.212 hectares , soit une augmentation de 7% par rapport à l’exercice 2017/2018, a fait savoir le directeur des services agricoles (DSA) de wilaya, M. Seghir Boukhatem .

Ce dernier a estimé que les besoins des agriculteurs en plants est de l’ordre de 50 millions 800.000 unités pour une prévision de production avoisinant le 1 00 386.000 quintaux attendu à la fin de récolte, avec un rendement moyen de 600 quintaux à l’hectare. La plus grande partie de la superficie totale prévue en tomate se trouve dans la daïra d’Ain Berda avec 900 hectares suivie de celle d’El Hadjar avec 400 hectares, et Berrahal avec 350 hectares. Pour bien préparer cette campagne, une pépinière d’une superficie de plus de 51.300 mètres carrés a été réalisée pour couvrir les besoins en plants des exploitants agricoles. Elle devrait fournir 24 millions 540.556 plants dont 9 millions 432.656 plants en motte, a tenu à préciser le DSA de la wilaya, indiquant dans ce sillage que ce chiffre va nous permettre de couvrir une surface de 1.064 hectares ; le reste des plants parviendra des wilayas limitrophes (El Tarf, Guelma et Skikda). «On est uniquement au stade du démarrage de la campagne et plusieurs zones ont été inondées par les eaux pluviales. Ce qui a poussé certains agriculteurs à procéder au repiquage des plants justement à cause des inondations. Une superficie de 21 hectares, l’équivalent de 840 mètres carrés de pépinières, a été endommagée par les eaux pluviales des dernières intempéries, a souligné le DSA, affirmant que la campagne de semis de la tomate industrielle va s’étaler exceptionnellement cette saison jusqu’au mois de mai prochain.

L’amélioration des rendements de la tomate devra passer impérativement par le développement de l’irrigation au goutte à goutte, a révélé le directeur de wilaya des services agricoles, annonçant que jusqu’à présent une superficie de plus de 150 hectares a été irriguée par ce système. Dans ce contexte, les services agricoles de la wilaya travaillent d’arrache-pied dans la perspective de promouvoir la filière tomate industrielle avec l’introduction de la mécanisation d’une façon graduelle. Cela a été rendu possible grâce aux dernières mesures prises par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, lors d’une récente réunion qui s’est tenue à Alger et qui a regroupé l’ensemble des directeurs de wilaya des services agricoles dans le but d’encourager cette culture stratégique. S’agissant des unités de transformation de la tomate industrielle, M Seghir Boukhatem a indiqué que la wilaya compte trois conserveries pour une capacité de transformation totale de l’ordre de 2950 tonnes/jour. Il s’agit de Souamaa, Mahbouba et Seybouse. Le reste du produit est transformé généralement au niveau des huit autres unités implantées dans les wilayas d’El Tarf, Guelma et Skikda, a-t-il ajouté. Ce qui permettra de transformer toute la récolte de tomate sans aucune contrainte. Il convient de rappeler que de nouvelles unités de transformation de la tomate sont en cours de réalisation à l’échelle de la wilaya dans le but d’augmenter les capacités de transformation de ce fruit stratégique.