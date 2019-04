Grand angle : Comment sortir de l’impasse ?

Que va faire la communauté internationale pour éviter « l’embrasement généralisé » contre lequel l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a mis en garde en raison de l’offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli ? Car plus de deux semaines après, force est de constater l’impuissance dont elle fait preuve pour épargner à la Libye un nouveau bain de sang et une guerre civile aux conséquences incommensurables sur la région et même au-delà. L’Europe ne manquerait aussi de subir l’onde choc de cette détérioration de la situation. Pourtant, sans les divisions internationales sur le dossier libyen, l’homme fort de l’Est, le maréchal Haftar n’aurait pas franchi le Rubicon. Et que peut être aujourd’hui la Libye serait en phase de tourner la page, d’autant que la conférence nationale qui devait se tenir du 14 au 16 avril sous l’égide de l’ONU avait pour objectif de dresser une feuille de route pour sortir le pays du chaos. Mais elle a été annulée après l'assaut du 4 avril. Ces divisions affichées au grand jour ont encouragé Haftar à passer à l’action estime Ghassan Salamé. Toutefois faut-il s’en étonner ? Le jeu trouble de certaines puissances est un secret de polichinelle quand bien même elles s‘en défendent d’être derrière Haftar , affirmant agir conformément aux résolutions onusiennes. Mais si vraiment tel est le cas, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU demeure divisé sur cette offensive et n’est pas parvenu à établir une stratégie claire pour réclamer rapidement un cessez-le-feu aux belligérants ? En fait, les propos de ces capitales, sont de la poudre aux yeux qui ne trompent plus personne. Ghassan Salamé a fini par admettre publiquement que « l'unité de la communauté internationale sur la Libye était une unité superficielle et de circonstances ». Il aurait dû savoir qu’il n’en a jamais été autrement. A-t-il pensé un instant que les puissances étrangères impliquées ( ?) dans la recherche d’une solution au conflit libyen pouvaient être mues par des considérations autres que celles qui relèvent de la géostratégie ? Si c’est oui, c’est qu’il a fait preuve de naïveté. Leurs intérêts économiques dans ce pays pétrolier priment sur toutes autres considérations. Et ce depuis toujours. Et affirmer qu’« Il y a des pays qui ont auparavant investi dans M. Haftar comme un champion de la lutte antiterroriste (…) » et qu’ «Ils ne vont pas le lâcher maintenant, même s'ils ne sont pas d'accord avec son attaque sur Tripoli » , ne saurait être un argument pour justifier l’attitude de Haftar qui complexifie davantage la situation en Libye. En recevant le Vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de Libye, Ahmed Miitig, en visite à Alger , le chef de l'Etat, Abdelakader Bensalah a réaffirmé, à cette occasion, que l'Algérie « continuera d'apporter tout son appui pour un retour rapide à la paix, à la stabilité et à l'entente entre tous les Libyens ». Mais pour sortir de l’impasse actuelle il faudrait outre l’appui de l’Algérie, une mutualisation des efforts de l’ensemble de la communauté internationale.

Nadia K.