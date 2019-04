Selon l’émissaire de l’ONU en Libye : L’offensive de Haftar a créé une impasse

En raison de l’escalade de la violence à Tripoli

Plus de 3.000 réfugiés et migrants pris au piège des combats

Le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) a lancé, vendredi, un message d'alerte sur le sort de plus de 3.000 réfugiés et migrants se trouvant actuellement dans des centres exposés aux combats violents dans la capitale libyenne, exprimant son "extrême préoccupation" pour leur vie, ont rapporté des médias locaux. L'agence de l'ONU a annoncé avoir évacué 163 réfugiés victimes de l'escalade des combats en Libye vers le Niger voisin, soulignant que plus de 3.000 autres restaient pris au piège dans des centres de détention, ont ajouté des médias locaux.

"Vu la situation en Libye, les évacuations humanitaires représentent une forme de secours vital pour les réfugiés détenus dont les vies sont menacées", a déclaré le chef du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, dans un communiqué, sans préciser la nationalité de ces réfugiés. L'opération d'évacuation s'est déroulée alors que de violents combats se poursuivent entre les troupes de Khalifa Hafar, et celles du gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Des dizaines de femmes et enfants se trouvaient parmi les 163 personnes évacuées sur le Niger où le vol organisé par le HCR a atterri vendredi matin. Toutes avaient été placées dans des centres de détention près des lignes de front, mais le HCR avait réussi à reloger beaucoup d'entre elles dans ses structures d'accueil plus sures du centre de Tripoli. Au total, 539 réfugiés ont été évacués de différents centres de détention situés près des zones touchées par l'agression des troupes de Khalifa Haftar, notamment au sud de Tripoli.

M. Grandi a salué, à l'occasion, le geste du Niger qui a accueilli les réfugiés mais il a appelé d'autres pays à faire de même. "Le Niger ne peut pas faire cela tout seul", a-t-il soulignant, appelant à "un partage de responsabilité et que d'autres pays se présentent pour tendre la main et aider à sortir les réfugiés vulnérables pour les mettre en sécurité". Le HCR a lancé la semaine dernière un appel urgent pour la libération immédiate et l'évacuation des réfugiés et migrants en Libye, demandant la création de couloirs humanitaires pour les faire sortir du pays.

Et environ 500.000 enfants affectés

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué qu'environ 500.000 enfants libyens sont affectés par la récente escalade de la violence dans l'ouest de la Libye, alors que les combats s'intensifient autour de Tripoli, suite aux agressions menées depuis le 4 avril dernier, par les troupes de Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale, ont rapporté vendredi des médias locaux.

Selon l'Unicef, près de 1.800 enfants attendent aussi d'être évacués d'urgence des zones de combat sur la ligne de front, tandis que 7.300 autres sont déjà devenus des déplacés en raison des violences, ont ajouté les mêmes sources citant un communiqué conjoint diffusé jeudi soir par la directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba.

"Les enfants piégés dans les zones de conflit risquent de manquer de nourriture et de perdre l'accès aux soins médicaux.

Incapables de quitter ces zones, ils ne peuvent pas trouver sans risque de protection ou d'assistance", ont poursuivi les deux hauts responsables onusiens.