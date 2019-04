Tamanrasset : Découverte d’une cache d’armes et de munitions

Une cache d’armes et de munitions a été découverte mardi près de la bande frontalière sud à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services des Douanes, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a découvert, en coordination avec les services des Douanes, lors d’une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset/6e RM, une cache d’armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 14.5mm, une mitrailleuse lourde de calibre 12.7mm avec son support ainsi qu’une quantité de munitions de différents calibres», a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Djanet/4eRM, Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, 115 orpailleurs et saisi trois détecteurs de métaux , 49 groupes électrogènes, 26 marteaux-piqueurs, 17 sacs de mélange de pierres et d’or brut, trois véhicules tout-terrain, 134 grammes de mercure de divers autres projets. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Biskra et Ouargla/4e RM, 9.240 unités de tabac d’une valeur estimée à 277 millions de centimes, ainsi que 763 unités de différentes boissons, tandis que 3 narcotrafiquants en possession d’un kilogramme de kif traité ont été appréhendés à Tébessa/5e RM. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 9 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret/2e RM.