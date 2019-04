APC de Cherchell et Béjaïa : la majorité pour le boycott

Les présidents des APC de Bejaia ont rejeté à l’unanimité leur participation à la présidentielle et affirmé leur non implication dans son processus organisationnel. L'ensemble des 43 P/APC (RCD, FFS, FLN, RND et indépendants) présents sur les 52 élus ont clairement signifié leur refus de participer à cette échéance et de se tenir éloignés de toute forme d’encadrement y afférent.

L'Assemblée populaire communale de Cherchell (Tipasa) a aussi décidé de ne pas prendre part à l’organisation de la présidentielle, selon un rapport de délibération mis en ligne sur sa page électronique officielle. Selon le document en ligne, signé par 15 membres de cette APC, présidée par Ouzeghla Djamel (du parti du Mouvement populaire algérien) et quatre adjoints-maire, «une décision a été prise, suite à une session extraordinaire de l’APC de Cherchell, en vue du boycott de la révision exceptionnelle des listes électorales.

«Cette décision est l’expression de la solidarité de l’APC de Cherchell avec le mouvement de contestation populaire entamé le 22 février dernier», est-il ajouté dans le document. L’APC de Cherchell, l’une des plus grandes de la wilaya, est la première sur les 28 communes que compte Tipasa, à annoncer officiellement son «boycott de la révision exceptionnelle des listes électorales et de l'élection présidentielle». La décision de boycott de tout le processus électoral «est une décision souveraine de l’APC, prise par consensus», a assuré, à ce propos, le président de cette assemblée populaire. Dans le même sillage, le président de l’APC de Hadjeret Ennos (ouest de Tipasa), Mohamed Ahfir, a fait part, dans une déclaration à l’APS, de son «boycott de l’organisation de l'élection, avec six autres membres de la même assemblée, relevant du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)».