Présidentielle du 4 juillet : Certains partis de l’opposition rejettent

Que ce soit du RCD, du FFS, Taleie El Houriet, Ennahda, MSP, FJD, Ahd 54, le mouvement El-Bina, El Fadjr El Djadid, le Parti de la liberté et de la Justice (PLJ) toutes ces formations politiques ne cautionnent pas le scrutin fixé pour le 4 juillet pour élire un nouveau président de la République. Bien évidemment, les positions exprimées par ces partis sont en adéquation avec la principale revendication scandée par le peuple à travers un mouvement de manifestation qui ne fléchit pas, à savoir une rupture radicale avec le système en place.

Ce rejet du scrutin du 4 juillet a été de nouveau réitéré, mardi dernier, au terme d’une réunion des partis politiques et des personnalités de l’opposition qui ont plaidé à l’occasion pour «une période de transition raisonnable».

«Nous rejetons les tentatives du Pouvoir politique (...) de se régénérer à travers des élections frauduleuses par ses mécanismes juridiques et organiques en vigueur, et annonçons notre décisions de ne pas y participer, ni à travers des candidatures, ni par des signatures, et encore moins au volet organique ou de supervision avec ce pouvoir politique», a indiqué un communiqué sanctionnant les travaux des participants a à cette réunion qui se qualifient d’«acteurs des forces du changement pour le soutien au choix du peuple». Par la même occasion, ils ont suggéré une «une période de transition réelle, appropriée et raisonnable pour permettre aux acteurs de l'élan populaire de s'engager dans la vie politique, syndicale et associative en vue d'exercer le droit au choix libre», appelant «le commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) à interagir davantage avec les revendications populaires et à apporter son aide pour leur concrétisation dans le cadre du respect de la légitimité populaire».

Ils ont souligné en outre la nécessité «d’encourager toutes les initiatives de dialogue pour sortir de l'impasse politique», mettant l’accent sur l’impératif «d'ouvrir les sièges des partis et des associations pour l'organisation des débats populaires sur la situation prévalant dans le pays ».

Dans leur communiqué commun diffusé par l’APS, ils mettent aussi en relief «le rejet de toutes formes d'ingérence étrangère tout comme ils sont sollicité les élites politiques à émettre des propositions et des solutions à même de préserver l'Etat et réaliser les revendications populaires légitimes».

Karim Aoudia