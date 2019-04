Si Affif reçoit le nouvel ambassadeur du Brésil : Des relations d’amitié solides

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Affif a reçu le nouvel ambassadeur de la République du Brésil en Algérie, M. Flavio Marega. M. Si Affif s'est félicité, lors de cette rencontre, des relations d'amitié solides unissant les deux pays, rappelant les efforts consentis par l'Algérie en vue d’asseoir "une nouvelle orientation économique reposant sur la diversification de ses sources de richesses", et à "tirer profit des expertises de ses pays amis et partenaires en la matière". Le président de la Commission des affaires étrangères a réitéré, à ce titre, sa conviction que "la diplomatie parlementaire est désormais un acteur essentiel et complémentaire de la diplomatie traditionnelle", avant d'appeler à la nécessité de "renforcer les relations parlementaires à travers le groupe parlementaire d'amitié" qui constitue, pour lui, "un mécanisme de communication permettant de poursuivre l'échange des visites et expertises et la consolidation de la coordination et de la concertation dans les différents fora parlementaires". Le diplomate a donné, pour sa part, un aperçu sur l'évolution politique et économique qu'avait connue le Brésil durant les dernières années, rappelant "le rôle important que joue les institutions législatives dans tous les pays". M. Flavio Marega a également fait part de son entière disposition à "œuvrer au raffermissement de la coopération entre son pays et l'Algérie et à l'adoption de toutes les initiatives à même de consolider cette coopération".