Ecrivain et dramaturge : Aziz Chouaki n'est plus

L'écrivain et dramaturge algérien Aziz Chouaki, auteur d'une trentaine de romans, recueils de poésie et de pièces de théâtre, s'est éteint mardi dernier à Paris à l'âge de 67 ans suite à un arrêt cardiaque. Né en 1951 à Tizi Rached, Aziz Chouaki était d'abord musicien de rock pendant son cursus universitaire avant de publier son premier roman Baya en 1988 qui sera adapté au théâtre en France en 1991. Après son départ en France, en 1991, Aziz Chouaki commence à écrire pour le théâtre des textes comme Boudin-purée (1996), Les oranges (1997), Le père indigne (1999), Avoir 20 ans à Alger (2001) ou encore Les coloniaux (2006) présenté en lecture par Mohamed Fellag. Sa carrière de romancier reste cependant tout aussi prolifique avec des publications comme Aigle (2000), L'étoile d'Alger (2002) ou encore Arobase (2004). En 2016 le réalisateur Rachid Benhadj avait sorti, L'étoile d'Alger, une adaptation libre du roman éponyme.

Plus récemment Aziz Chouaki avait signé les pièces de théâtre Europa et Nénesse présentées en 2018. Il avait également co-écrit avec Fabrice Banchaouche le scénario du film Timgad, sorti en 2017.