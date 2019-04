DGSN : Mouvement partiel dans certains services centraux

Un mouvement partiel a été opéré, hier, dans certains services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), portant nouvelles nominations à la tête des directions des Ressources humaines, des Enseignements et des écoles et de la Police aux frontières.

Ce mouvement qui s’inscrit dans le cadre du Plan annuel des transferts 2019 de la DGSN, intervient «en droite ligne du mouvement partiel opéré, récemment, au niveau central, à savoir l’Inspection générale et le cabinet de la DGSN, ainsi qu’au niveau régional, à savoir les inspections régionales de la police du Centre (Blida), de la police de l’Est (Constantine), et de la police du Sud-Ouest (Béchar)».