Ramadhan : Disponibilité et contrôle

Réuni sous la présidence du wali, Nacer Maskri, accompagné du secrétaire général, le conseil de wilaya s’est penché ces jours derniers sur l’examen de deux importants dossiers inhérents à la préparation du mois de Ramadhan et la prévention des maladies à transmission hydrique.

Cette réunion, qui s’est tenue au siège de la wilaya et a regroupé les directeurs de l’exécutif ainsi que les chefs de daïra et autres responsables directement impliqués par ces deux dossiers, a été marquée par la mise à disposition du consommateur de différents espaces d’approvisionnement, entre autres l’ouverture de plusieurs marchés de proximité à Sétif et El Eulma.

Au plan social d’importantes dispositions ont été également prises pour répondre aux besoins des couches démunies sachant que 61.000 familles sont déjà prises en charge grâce aux efforts d’envergure de l’Etat (ministère de la Solidarité, wilaya, APC) et la contribution de mécènes qui ont de tous temps répondu à ce genre d’initiative. Le conseil de wilaya a également relevé un nombre important de demandes pour l’ouverture de restaurants de la Rahma.

Alors que l’été montre déjà ses couleurs, l’examen de l’autre dossier inhérent aux maladies à transmission hydrique n’a pas été sans faire l’objet de décisions rigoureuses tendant à éliminer les facteurs de risque et de préserver les citoyens. Parmi ces décisions figurent entre autres, le nécessaire traitement de tous les ouvrages de stockage, le nettoyage des vides sanitaires qui sont notamment encombrés par les eaux, l’autorisation préalable dans la mise en place de bornes fontaines par des particuliers, le contrôle de tueries et lieux d’abattage, le traitement des avaloirs ainsi que la prise en charge immédiate des éventuelles connections AEP-Assainissement.

La redynamisation des bureaux communaux d’hygiène et le contrôle du citernage en termes d’autorisation et de qualité constitueront les autres mesures. .

F. Zoghbi