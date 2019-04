Louisa Driss Aït Hamadouche, politologue : « Parvenir à un véritable changement du système politique »

Selon cette politologue, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, l’amorce d’une véritable transition est «beaucoup plus compliquée» que de remplacer une personne par une autre, surtout lorsque cette personne faisait déjà partie d’une structure qui est contestée et contestable. «Le but est de parvenir à un véritable changement de système politique», ajoute-t-elle.

Pour réussir un véritable changement, la spécialiste estime qu’il faut «éviter» les solutions rapides, puisque, selon elle, c’est le plus court chemin d’aller à la case départ. «C’est comme si l’on demandait à quelqu’un de très malade de guérir très vite», a- t-elle illustré, en précisant qu’on ne peut certes pas rester dans une situation de crise très longtemps, mais il faut «prendre le temps» afin d’opter pour les «bonnes» solutions.

Aux yeux de Louisa Driss Aït Hamadouche, «le fait d’appliquer des solutions en court terme ne fera qu’empirer la situation». «C’est un risque que l’Algérie ne devrait pas prendre aujourd’hui», a-t-elle mis en garde.

Évoquant la situation politique depuis la démission de Bouteflika, l’invitée de la rédaction de la Chaîne III considère que notre pays n’est pas en période de transition, mais plutôt dans une «logique constitutionnelle» qui consiste à remplacer un président qui a été contesté par la rue par un président qui sera contesté, avec comme intermédiaire un chef de l’État contesté. «Il s’avère que depuis la démission du président de la République, la solution de recourir à l’article 104 de la Constitution n’est ni opérationnelle, ni opératoire, ni souhaitable, puisque la population a rejeté cette solution à maintes reprises. Le choix d’aller vers une solution de fond s’offre, et il est plus que nécessaire, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’inventer des procédés qui n’existent pas», souligne-t-elle.

Selon elle, il faut absolument aller vers un gouvernement «réellement» technocrate, qui soit «accepté» par la population et qui soit «totalement neutre» politiquement. Ensuite, ajoute-t-elle, la prochaine étape consiste à créer une instance qui soit réellement indépendante, pour organiser en amont et en aval l’élection présidentielle. Louisa Aït Hamadouche affirme qu’il suffit qu’il y ait une «véritable» volonté politique, pour amorcer cet important virage, car, selon elle, le fait de rester dans les clous de la Constitution «reproduira» les mêmes causes qui auront les mêmes effets. «Il faut reconnaître, aujourd’hui, que les solutions portées par la Constitution ne serviront pas à sortir de la crise», a-t-elle soutenu. «Aujourd’hui, nous sommes face à un rapport de force entre, d’une part, les détenteurs du pouvoir, qui connaissent une crise de légitimité sans précédent dans l’histoire politique de l’Algérie, et, d’autre part, une population qui s’est mobilisée dans la volonté de retrouver sa dignité», a-t-elle rappelé, en affirmant que ce rapport de force n’est ni en faveur de l’un ni de l’autre de façon absolue. «C’est un équilibre très instable. Nous avons, d’un côté, une population qui se mobilise sans organisation et, de l’autre, un pouvoir politique qui tente de sauver les meubles, mais avec des moyens qui sont de plus en plus remis en cause. Aujourd’hui, une lecture réaliste de la situation voudrait que ces protagonistes reconnaissent que ni l’un ni l’autre ne pourra avoir une victoire absolue, d’où la nécessité de négocier les résultats de ce face-à-face de façon rationnelle, réaliste et progressive», a-t-elle plaidé.

Interrogée sur l'éventualité que la rue algérienne se contente uniquement du départ du président du Conseil constitutionnel, la politologue ne croit pas que la population se contentera de la seule démission de Belaïz, et assure que la population exige à ce que soit amorcé un véritable processus de transition, avec un gouvernement «neutre et crédible». «Cela signifie que le Premier ministre pourra difficilement tenir», a conclu Louisa Aït Hamadouche.

Salima Ettouahria