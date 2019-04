Personnes aux besoins spécifiques : Un Prix national pour la meilleure innovation

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé, mardi, l'institution d'un Prix national pour la meilleure innovation destinée aux personnes aux besoins spécifiques, et ce à l'occasion de la célébration de Youm el-Ilm (la Journée du savoir). Il s'agit d'un Prix pour la meilleure innovation dans le domaine numérique, technique ou technologique, l'institution de ce Prix devrait «contribuer à atténuer les souffrances des personnes aux besoins spécifiques et à surmonter les difficultés auxquelles elles font face dans leur vie quotidienne». Cette initiative vise à «soutenir l'innovation et la créativité en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, et à garantir une vie meilleure pour cette frange», a ajouté le communiqué. «Le concours national sera ouvert à toutes les catégories et dans les différents domaines», a précisé le communiqué, ajoutant que «les conditions et la méthode de participation seront communiquées ultérieurement, via le site électronique du ministère».