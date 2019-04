Centre culturel islamique : Le rôle des savants mis en exergue

Le Centre culturel islamique a organisé hier une conférence intitulée «Les savants et leur rôle dans la sensibilisation des peuples», animée par le Dr Billel Saidane, cadre au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, en présence d’enfants adhérents à l’Association pour la prise en charge des veuves et orphelins.

À cette occasion, le conférencier a mis en exergue l’importance de respecter les savants en citant des versets coraniques et des hadiths qui incitent au respect absolu des oulémas et des savants. En ce sens, il a mis en exergue la responsabilisé des savants pour «illuminer» et «orienter» la société, et ne pas «semer» le pessimisme au sein de la société et de «veiller» en revanche à proposer des alternatives, rappelant au passage qu’Ibn Badis accordait de l’importance au bien-être moral de la jeunesse, malgré la misère des années vingt.

Dans son allocution, le Dr Saidane a précisé que la renaissance réelle de n’importe quelle nation se limite à la «possession du savoir», soulignant qu’à travers le savoir et la science, «nous sortons des ténèbres et de l’ignorance». Après avoir indiqué que des sociétés dans le monde ont été modernisées, grâce à la politique de leurs gouvernants qui ont accordé de l’intérêt au développement des ressources humaines, citant le Japon qui est devenu un des meilleurs exemples en ce qui concerne l’investissement dans l’humain, il a mis en garde contre la perte du savoir local, notamment avec la globalisation qui vise à «supprimer nos mœurs et nos valeurs».

Pour le chercheur, «il ne sert absolument à rien d’apprendre sans travailler. Il faut bien servir la nation et ouvrir les portes de l’espoir, au lieu de semer le pessimisme au sein de la société».

Dans ce cadre, il a responsabilisé les médias nationaux, pour faire connaître, auprès de l’opinion publique, les savants algériens qui ont émancipé des générations de l’ignorance et mis en place une nouvelle vague de nationalistes et de révolutionnaires qui ont fait face au colonialisme, dont Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi, Malek Bennnabi, Cheikh Fodil Skander et d’autres savants et penseurs qui veillaient à «illuminer» la nation.

Hichem Hamza