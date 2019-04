Sétif : Les vertus du savoir

À Sétif, la célébration de la Journée du savoir a été marquée par un programme aussi riche que varié, rehaussé de surcroît par les résultats satisfaisants obtenus au titre de la solidarité citoyenne exercée par plusieurs entreprises privées à l’endroit de l’institution éducative.

Au lycée Moussa- Kassali, où le wali, accompagné des autorités civiles et militaires, s’est rendu dans la matinée, le geste d’encouragement et de reconnaissance à l’endroit des élèves et des établissements qui se sont distingués, lors des multiples activités et concours organisés à cette occasion, a été perçu avec un profond sentiment de satisfaction de la communauté éducative.

Dans cette vaste salle où prenaient place les enseignants, les inspecteurs, les élèves et de nombreux parents, Bezala Abdelaziz, directeur de wilaya de l’éducation, interviendra pour dire la symbolique de cet événement et faire une rétrospective de l’œuvre mémorable de cheikh Abdelhamid Ben Badis. Comme il soulignera le rôle joué par l’Association des oulémas musulmans algériens aux côtés de nos chouhada et moudjahidine durant la glorieuse Révolution de Novembre et, partant, mettre en symbiose la juste place du savoir et du fusil.

Une intervention que le directeur de l’éducation ne manquera pas de mettre à profit en cette conjoncture, pour lancer un appel aux élèves et à leurs parents à l’effet de consacrer leur temps à leur scolarité et faire que cette année soit aussi fructueuse que les précédentes lors des différents examens. Après quoi, les lauréats des concours de wilaya, nationaux et régionaux, seront honorés par le wali qui se dirigera vers l’école du chahid Guenifi Mohamed, où il s’enquerra des travaux de réhabilitation engagés à titre gracieux par l’entreprise privée ALCIB et lui conférer ainsi un nouveau visage dans l’aménagement utile et agréable des différents espaces qui composent cette structure éducative.

Des efforts d’autant plus importants, qu’ils s’intègrent de plain-pied dans la dynamique de solidarité citoyenne qui gagne du terrain à travers cette wilaya et se caractérise déjà, grâce à la disponibilité de plusieurs chefs d’entreprise, par la réalisation d’écoles, à l’instar des trois dernières qui ont été réceptionnées récemment à Sétif et à El-Eulma et font partie d’un programme de réalisation de 14 structures du genre, pour ne citer que le seul secteur de l’Éducation.

F. Zoghbi