Rencontre avec l’enseignant Abdelhafid Boukhelat : L’importance du livre pour enfants

L’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger a organisé, lundi après-midi, à la bibliothèque multimédia Bachir-Mentouri à Alger, une conférence sur le livre pour enfants animée par l’auteur Abdelhafid Boukhelat.

Ayant consacré 37 ans de sa vie au service de l’école et de l’éducation nationale en sa qualité d’enseignant et de directeur d’école, Abdelhafid Boukhelat se met à écrire et il est déjà à son cinquième livre, dans le même style et au service de la même cause ; épanouir le lectorat et faire aimer le livre aux enfants.

L’auteur a fait savoir que l’écriture pour enfants n’est pas facile comme beaucoup le croient. Il précise que l’auteur doit côtoyer les enfants, et se sont les enseignants des écoles primaires et secondaires qui réussissent les livres pour enfants. «L’enseignant doit avoir le savoir, la culture, la pédagogie et la psychologie pour pouvoir faire passer le message à l’enfant à travers le livre.»

L’interlocuteur a souligné l’importance de ménager les efforts afin de mettre les élèves dans les meilleures conditions afin d’aimer le livre. Il dit qu’en sus du goût livresque des parents, l’entourage de l’enfant, notamment l’école et les maisons de culture, doivent jouer leur rôle quant à la sensibilisation de l’enfant et son encouragement pour aller vers la lecture. Abdelhafid Boukhelat a, par ailleurs, mis en garde contre la désinformation et les erreurs qu’on trouve dans beaucoup de livres pour enfants. Il précise que c’est très dangereux de faire apprendre à un enfant une fausse idée, ce qui permettrait, selon lui, de lui inculquer une croyance ferme de la véracité de cette faute enregistrée pendant ses premières lectures.

