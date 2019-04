Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio, d’Amara Lakhous : L’Italie multiéthnique

Paru aux éditions Barzakh, en 2006, Scontrodicivilità per un ascensore a piazza vittorio ou Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio est un roman de fiction de 145 pages, signé Amara Lakhous. Cette œuvre, écrite en langue italienne, a été présentée par son auteur, lundi dernier, à l’institut culturel italien.

En effet, c’est lors d’une conférence de presse organisée au niveau de l’institut culturel italien que l’auteur a présenté son œuvre devant de nombreux présents. La trame de l’histoire se déroule à Rome, Piazza Vittorio : au cœur d’un quartier de grande diversité ethnique. Les locataires de l'immeuble se croisent chaque jour dans l’ascenseur ; tensions et conflits explosent, attisés par la concierge lorsqu'elle y découvre le cadavre de Lorenzo, dit «le Gladiateur», assassiné, alors que son voisin, Amedeo, est porté disparu… Amara Lakhous déroule le fil d'une enquête policière : chaque locataire interrogé confie «sa» vérité, sa perception de la victime, du présumé coupable et de tous les habitants de la Piazza. La particularité de ce roman, dira son auteur, dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette conférence de presse, «c’est la première fois qu’un algérien publie un livre en italien». Amara Lakhous a souligné que son livre a été édité en 2006, «et après avoir eu un succès, il a eu une adaptation cinématographique en 2010 et eu traduit en huit langues». Il a indiqué, par ailleurs, que «ce livre, édité par Barzakh en langue italien, est dédié à tous les italophones algériens». Piazza Vittorio est l’unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome. Dans un immeuble situé sur la place, un homme est retrouvé assassiné, au même moment, l’un de ses voisins, Amedeo (de son vrai prénom Ahmed) disparaît. Ces événements suspects délient les langues et chacun des habitants de l’immeuble va livrer son sentiment, «sa vérité» à propos des faits et du mystérieux disparu. Amedeo, si apprécié de tous dans un quartier où règnent incompréhension et querelles domestiques, a-t-il vraiment le profil de l’assassin ? En situant l’intrigue de son roman à Rome, Amara Lakhous nous livre une savoureuse satire — mi-polar, mi comédie à l’italienne — et entre avec audace dans la problématique de la cohabitation des cultures et de la peur de l’Autre. Ainsi, tout le roman tourne autour du problème de la vérité, semblable à «une pièce de monnaie, elle a deux faces. Le côté pile complète toujours le côté face» ; subjective, elle révèle la peur de l'autre, les préjugés divers, le racisme populaire ; objective, elle émerge des seuls faits constatés et des preuves. Chacun ne détient donc, selon ses représentations et ses ressentis, «qu'un début de vérité». Néanmoins, aux dires d'Amedeo, «mieux vaut ignorer la vérité car elle tue si on la connaît entière» : toujours partielle, elle reste «remède ou poison». Cette comédie sociale, où l’humour se mêle au drame, où le cocasse côtoie le tragique, reste grinçante : aucun des personnages, quel que soit son milieu social, ne semble apte au vivre ensemble, sauf Amedeo, que l’auteur élabore comme son double, également algérien immigré en Italie. D’origine algérienne, Amara Lakhous est un romancier —auteur déjà de cinq romans — est l’un des pionniers des lettres africaines italophones. Il s’est fait connaître en publiant en 2006 «Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio», un récit comique à l’Italienne, campé dans le quartier multiethnique de Rome et couronné par des prix littéraires prestigieux outre-Alpes. Son nouveau roman, «L’Affaire de la pucelle de la rue Ormea», qui vient de paraître en français, s’inspire de l’animosité anti-Roms des Italiens. Un récit fort qui fait rire et pleurer à la fois.

Sihem Oubraham

Amara Lakhous, né à Alger en 1970, vit à Rome depuis 1995. Il est journaliste, anthropologue et romancier. Ce roman a d’abord été écrit en arabe (Ed. Ikhtilef, 2003). Réécrit en italien puis édité en Italie en 2006, il a eu un succès foudroyant : couronné de plusieurs prix, il a notamment partagé le prix international Flaiano 2006 avec l’écrivain espagnol Enrique Vila-Matas. Une adaptation cinématographique est en cours.