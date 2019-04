Mohamed Boukhari, économiste, à propos du marché du travail : « La rigidité des lois est pénalisante »

Dans cet entretien, l’universitaire explique les raisons qui empêchaient l’émergence d’une politique efficiente de l’emploi, analyse les raisons du taux élevé du chômage des diplômés et fait part de ses attentes du prochain gouvernement, d’une part, en matière de consolidation des acquis en dans le domaine de l’emploi, et, de l’autre, en propositions de solutions novatrices pour régler les problèmes inhérents à ce domaine, en particulier.

El Moudjahid : La politique de l’emploi, en dépit du lancement de plusieurs formules, dont l’Ansej, a montré ses limites. Quelles sont les raisons de ces dysfonctionnements ?



Mohamed Boukhari : Par ses objectifs, la politique nationale de l’emploi cherche à améliorer le fonctionnement du marché du travail et à réduire ses déséquilibres. Il y a des résultats, puisque le taux de chômage oscille entre 11 et 12%. En revanche, eu égard aux budgets consacrés ces dernières années au secteur de l’emploi, ce taux aurait dû être moindre. Pour moi, le problème réside aussi bien dans la rigidité des lois, régissant le marché du travail, que dans les dispositifs mis en place de politiques actives et passives d’emploi. Ces derniers, généralement bureaucratisés, n’arrivent pas à fournir les services adéquats de placement ou de création d’emploi. L’Ansej, par exemple, est présentée comme dispositif miracle. Sur le terrain, c’est loin d’être le cas, vu le taux de mortalité des entreprises et le surendettement des jeunes promoteurs. Il faut comprendre que l’auto-emploi est tributaire à la base d’un comportement entrepreneurial. Ce dernier est sujet aussi bien au contexte social, culturel et politique, qu’aux attitudes et aux aspirations de l’individu entrepreneur. Autrement dit, n’est pas entrepreneur qui veut. Prétendre produire des entrepreneurs à la chaîne, grâce à l’Ansej, est illusoire. L’étude du Global Entrepreneurship Monitor (GEM), à laquelle j’ai participé, a clairement montré que le taux d’activité entrepreneurial est faible en Algérie. Chez nous, pour chaque 100 entrepreneurs potentiels identifiés, seulement 5 individus passent à l’acte. L’écrasante majorité n’exprime aucune aspiration en matière de croissance, d’innovation ou d’export. Il est clair que les dispositifs sont à revoir.



Le chômage universitaire sévit toujours. Environ 20% des nouveaux diplômés se trouvent sans emploi. Comment procéder face à cette épineuse problématique, et pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

L’insertion professionnelle des universitaires est une question complexe. Chez nous, elle est victime avant tout du politique, de la politique des nombres et des réalisations. L’enseignement à l’université est un processus basé sur le mérite, nécessitant temps et ressources pédagogiques adéquates. Ça ne se décrète pas !

Du point de vue technique, l’insertion professionnelle des universitaires comporte deux volets. Le premier est relatif au placement et à la création d’emploi. Comme indiqué précédemment, il faut revoir les dispositifs. Le deuxième volet concerne la relation formation – emploi. J’ai modélisé récemment l’adéquation entre la formation et l’emploi en Algérie, dans le cadre du projet AFEQ (Adéquation Formation – Emploi – Qualification). Cela m’a permis de formuler deux pistes que j’estime être à même de répondre à cette problématique. Primo, développer les curricula en y intégrant les compétences transversales au détriment d’une partie des savoirs théoriques (savoirs-faire et être, esprit d’entreprise, management, informatique, langues étrangères, compétences rédactionnelles et de recherche d’emploi). Secundo, développer à l’université les outils d’accompagnement et d’orientation vers l’entreprise et les différents dispositifs d’insertion professionnelle.



Pour l’économie, l’emploi se taillera certainement une part importante des orientations du prochain gouvernement. Des mesures qui s’imposent, pour, d’une part, ne pas reproduire les mêmes erreurs, et, de l’autre, asseoir une politique efficiente, à long terme ?

Je souhaite que le prochain gouvernement mette l’économie au cœur de ses préoccupations. Cela devrait se refléter aussi bien sur son organisation que ses compétences. Je souhaite aussi voir ce gouvernement s’attacher les services de compétences nationales avérées, pour être conseillé sur la mise en place de politiques adéquates. Une conjugaison réfléchie des politiques de court et long termes nous permettra à coup sûr de baisser durablement le chômage et d’accélérer le développement de notre pays.

Fouad Irnatene