Grand angle : Responsabilité

A chaque fois qu’un conflit quelque part dans le monde se complexifie, la communauté internationale est pointée du doigt. Il lui est reproché, entre autres, de ne pas avoir conduit avec le succès voulu le processus de paix initié et pour lequel de grands efforts diplomatiques sont déployés sous l’égide de l’ONU. Les émissaires onusiens nommés pour tenter des médiations entre protagonistes décidés à en découdre ne se comptent plus. Et force aussi est de souligner que rares sont ceux dont la mission a été couronnée de succès. Les tentatives de règlement des conflits en Libye, au Yémen, en Syrie, en Centrafrique, au Sahara occidental, ou encore celle entreprise pour la réunification de Chypre, pour ne citer que les plus médiatisées, n’ont pas abouti à ce jour, alors que pour certaines elles ont été lancées il y a de cela plusieurs années déjà. Reste cependant que jeter la pierre à la communauté internationale relève d’une certaine mauvaise foi. En effet, il n’est un secret pour personne que les efforts des émissaires onusiens sont sabordés par d’autres parties qui, elles, ont tout intérêt à ce que les crises et les conflits perdurent. Ainsi l’échec de Ghassan Salamé et de ses prédécesseurs en Libye, de Martin Griffiths et ceux qui avaient été nommés avant lui au Yémen, de Geir Pedersen et d’autres diplomates chevronnés appelés au chevet de la Syrie, ou de ceux ayant eu en charge d’autres conflits qui ravagent la planète, ne leur est pas totalement imputable. En Libye par exemple, le lancement par l’homme fort de l’est d’une offensive militaire sur Tripoli, au moment où l’ONU pensait avoir réussi à organiser sa conférence nationale sur laquelle son émissaire travaillait depuis un an, fait craindre une rechute vers les abysses. Pis encore, et parce que près de deux semaines après cette attaque surprise, certainement en raison d’intérêts divergents, la communauté internationale n’arrive pas à se mettre d’accord sur la condamnation du maréchal Haftar, et assiste impuissante à ce que semble être un nouveau basculement de la Libye dans l’ornière. Au Yémen, les efforts de Martin Griffiths sont anéantis par la position de la Maison-Blanche. Mardi, Donald Trump a mis son veto à une résolution du Congrès qui l'exhortait à arrêter tout soutien américain à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen. ces deux exemples sont révélateurs des conditions dans lesquelles travaillent les missions onusiennes. Et dans ce cas, il est, le moins que l’on puisse dire, difficile pour elles d’envisager leur travail avec l’efficacité attendue.

Nadia K.