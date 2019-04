Trêve humanitaire en Libye : Les appels se multiplient à l’ONU

Les appels se multiplient à l'ONU, en vue de parvenir à un cessez-le-feu humanitaire en Libye, notamment face à des «bombardements aveugles» qui font «beaucoup de victimes» dans la banlieue de Tripoli, a indiqué un porte-parole de l'ONU.

Le Royaume-Uni a notamment présenté au Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution visant à exiger un cessez-le-feu, et à demander aux pays qui disposent d'une influence sur les parties en conflit de faire pression sur celles-ci pour qu'elles respectent une trêve. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une cessation des combats. Il se trouvait d'ailleurs en Libye lorsque les affrontements ont éclaté au début du mois. Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres, a déclaré, mardi, que le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Ghassan Salamé, avait réitéré son appel à une trêve humanitaire. Lors d'un point de presse, M. Dujarric a indiqué que M. Salamé avait rencontré lundi plusieurs représentants libyens qui avaient appelé à la fin des hostilités et à la reprise du dialogue. Leur appel a de fait été signé par une centaine d'universitaires, de militants de la société civile, de journalistes, d'hommes politiques et de représentants d'organisations féminines de Libye. «La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) condamne l'utilisation accrue d'armes lourdes et les bombardements aveugles qui ont endommagé des habitations civiles, des écoles et des infrastructures», a affirmé le porte-parole.



La communauté internationale divisée



Par ailleurs, la communauté internationale reste divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, capitale libyenne et siège du gouvernement d'union (GNA) ciblée mardi soir par des tirs de roquettes qui ont fait au moins trois morts. Soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la Libye, réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combats près de Tripoli, ne fait toujours pas l'unanimité, selon des diplomates de l'ONU. Au moment où le Conseil se réunissait mardi soir à New York, la capitale libyenne était la cible de plusieurs roquettes dont les explosions ont secoué le centre de la ville. Trois personnes au moins, dont deux femmes, ont été tuées et 11 autres blessés dans les quartiers résidentiels d'Abou Slim et Al-Antissar, dans le sud de la capitale, selon les secours. Fayez al-Sarraj, le chef du GNA reconnu par la communauté internationale, s'est rendu sur place dans la nuit.

Dans une vidéo diffusée par son service de presse, il a dénoncé «la sauvagerie et la barbarie» du maréchal Haftar qu'il qualifie de «criminel de guerre». «Nous allons présenter demain tous les documents à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité», ajoute-t-il. M. Sarraj estime qu'il était «de la responsabilité juridique et humanitaire du Conseil de sécurité (de l'ONU) et de la communauté internationale, de tenir ce criminel responsable de ses actes». Mais l'ANL du maréchal Haftar a démenti être à l'origine des tirs, et dénoncé des «actes terroristes».

Dans un communiqué, «le commandement général» de l'ANL accuse des «milices terroristes qui contrôlent la capitale de tirer aveuglément des roquettes de type Grad et des obus» sur la ville. Mardi, la procureure de CPI Fatou Bensoudau a prévenu qu'elle «n'hésitera pas» à élargir ses enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Libye. A New York, un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu est toujours en négociations au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie qui avait bloqué la semaine dernière un projet de déclaration du Conseil invitant l'ANL à suspendre son offensive continue à soulever des objections quant aux références critiquant Haftar, selon un diplomate de l'ONU.



Pas de cessez-le-feu



Jusqu'à présent, le maréchal Haftar ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu. Et Fayez al-Sarraj refuse tout processus politique s'il n'y a pas au préalable un cessez-le-feu et un retrait sur les lignes d'avant le début de l'offensive. «Des positions irréconciliables», note un diplomate. Au Conseil de sécurité, «tout le monde veut éviter une guerre civile longue avec beaucoup de victimes civiles", indique un autre diplomate. Avec l'enlisement sur les fronts qui semble se profiler, le risque est grand que les belligérants cherchent à se réarmer auprès de leurs soutiens pour faire la différence.

L'ANL veut légitimer son offensive sur la capitale en la présentant comme une guerre contre le «terrorisme». Le GNA a démenti que ses forces comptaient des personnes accusées de terrorisme dans leurs rangs, accusant Haftar de vouloir «vendre son agression» à la communauté internationale en la présentant comme une guerre contre terrorisme. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, semble du même avis. Il a estimé que l'offensive de Haftar «ressemblait davantage à un coup d'Etat qu'à une lutte antiterroriste», dans une interview lundi à la BBC.