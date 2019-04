Transfert : l’Argentin Lo Celso rejoint définitivement le Betis Séville (club)

Le Betis Séville s'est attaché définitivement le milieu de terrain international argentin Giovani Lo Celso, qui était prêté par le PSG, ont annoncé les deux clubs mardi. Le Betis «a levé l'option d'achat qui accompagnait le prêt du milieu de terrain. En conséquence, l'international argentin (12 sélections) est définitivement transféré au club andalou», écrit le PSG dans un communiqué. Lo Celso s'est engagé avec le Betis jusqu'en 2023. Il y évoluait en prêt depuis l'été dernier. Selon la presse espagnole, l'option d'achat levée par les Andalous s'élèverait à 22 millions d'euros, plus les trois millions déjà versés pour ce prêt payant. Le Betis, 9e du championnat d'Espagne, avait déjà fait part de son intention de lever l'option d'achat du joueur, qui a disputé 40 matches cette saison, marqué 15 buts et offert 4 passes décisives.

L'ancien milieu de Rosario Central, aujourd'hui âgé de 23 ans, était arrivé au PSG en 2016 contre 10 millions d'euros (plus 4 M EUR de bonus). Son départ du club de la capitale avait surpris, alors que Paris manque de joueurs à ce poste et a dû recruter en janvier son compatriote Leandro Paredes.