Fed Cup - Zone Europe-Afrique (Gr 3) : L’Algérie s’incline face à Chypre (2-0)

La sélection algérienne dames de tennis s'est inclinée ce mardi face à son homologue chypriote sur le score de 2-0 lors de la première journée de la poule A de la Zone 1 de la Fed-Cup 2019, organisée du 15 au 20 avril en Finlande.

Lors de la deuxième journée prévue mercredi, l'équipe algérienne composée d'Amira Benaïssa, Yasmine Boudjadi et Inès Bekrar, affrontera le Kosovo avant de jouer face respectivement à la Macédoine (18 avril) et le Congo (19 avril). Habituellement, les pays du groupe 3 étaient répartis en quatre poules (A, B, C et D), dont les vainqueurs disputaient directement les play-offs pour déterminer les deux nations qui allaient accéder au groupe 2.

Mais la répartition a changé depuis l'édition 2018, puisque la compétition se déroule désormais en deux Zones (A et B). Lors de cette édition 2019, les matchs de la Zone A sont domiciliés à Helsinki (Finlande), alors que ceux de la Zone B se jouent à Ulcinj (Monténégro). La Zone A regroupe la Finlande, Chypre, l'Islande, le Kosovo, la Lituanie, Malte, la Macédoine, le Congo et l'Algérie, alors que la Zone B se compose de la Norvège, de l'Egypte, de l'Arménie, du Maroc, de l'Irlande, du Monténégro, du Kenya et de l'Ouganda.

Les vainqueurs de chaque poule joueront directement les play-offs pour déterminer les deux nations (une nation de la Zone A et une de la Zone B) qui accéderont au groupe 2 de la Zone Europe - Afrique en 2020. Lors de l'édition 2018, disputée du 16 au 21 avril 2018 à El Menzah (Tunisie), l'Algérie avait terminé 6e au classement général.

La Fed Cup est une compétition 100% féminine, considérée comme l'équivalent de la Coupe Davis chez les messieurs.