BOXE, Tournoi international « Nikolai Manger » : Six algériens en Ukraine

La sélection algérienne masculine de boxe (seniors) prend part au tournoi international «Nikolai Manger», prévu du 16 au 20 avril à Kherson (Ukraine), a-t-on appris du directeur technique national (DTN), Mourad Meziane.

Sous la houlette des entraîneurs nationaux, Ahmed Dine et Slimane Belounis, l'équipe nationale, composée de six boxeurs, a entamé ce mardi ce tournoi international pour préparer les championnats du monde et les Jeux africains 2019. Il s'agit de Mohamed Flissi (52 kg), Benbaâziz Reda (64 kg), Kramou Chemsedine (69 kg), Nemouchi Younes (75 kg), Abdelhafid Benchabla (91 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg). Ce tournoi international sera ponctué par un stage de préparation en commun avec la sélection ukrainienne, prévu à partir du 22 avril dans la ville de Kharkiv.

La participation de l’équipe nationale à ce tournoi s’inscrit, rappelle-t-on, dans le cadre du protocole d’accord entre les Comités olympiques algérien et ukrainien. De son côté, la sélection féminine (seniors) prendra part à un tournoi international en Pologne (28 avril-5 mai) en vue des prochaines échéances africaines et internationales.