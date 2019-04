Dans la lucarne : Magra perd sur le fil

En football et mêmes dans d’autres disciplines sportives rien n’est acquis d’avance. C'est-à-dire comme dirait l’adage, il ne «faut jurer de rien». Il faudra toujours rester humble du début jusqu’à la fin. Personne ne peut dire à l’avance que je serai champion ou que j’accèderai au palier supérieur les «doigts dans le nez». Au fait, c’est une exhibition de «biceps» pour le moins inutiles analogue un peu à de la fanfaronnade. Les exemples sont nombreux et la fable du «lapin et de la tortue» en est le parfait exemple. Beaucoup d’équipes pensaient qu’elles avaient assuré l’essentiel pour la concrétisation de son objectif avant de déchanter presque sur le fil. Notre compatriote Boulmerka, aux JM d’Alméria (Espagne), 2005, a été battue sur la ligne d’arrivée. En football, en Ligue des champions d’Europe, il y a plus de deux décennies, le Bayern menait, à Old Traford, 1à 0, devant Manchester United avant que ce club ne se rebiffe et marque coup sur coup deux buts dans le temps additionnel et remporte, à la surprise générale, le trophée. Le fait de dire «Rien ne sert de courir, il faut partir à point» est d’une grande vérité. Cela correspond parfaitement bien à la situation de notre football. En effet, et alors qu’il ne reste que quatre journées avant la fin du championnat national de Ligue 2, on vient de vivre un véritable scénario «catastrophe», puisque l’équipe du NC Magra qui était classée à la première place de cette division, vient de tout perdre durant une seule journée. En effet, la 27e journée de Ligue2 a été fatale pour les gars de M’sila. Suite aux «graves dérapages» qui ont suivi le match contre le MCA Saida alors que tout s’était achevé normalement sur le score de 1à1, la fin n’avait pas été très bonne. Il y eu des bagarres et autres. L’équipe de Magra a été sévèrement sanctionnée. Et quelle sanction ! Le club de Magra s’est vu perdre le match sur «tapis vert» et surtout la défalcation de trois points comme ce fut le cas du RCRelizane, il y a deux saisons déjà. Ces sanctions qui ont été prises par la commission de discipline de la LFP compromettent sérieusement les chances de ce club d’accéder, même si trois «équipes sont concernées par l’accession au palier supérieur. Magra risque d’arrivée tout prêt du puits sans boire. Ce sera un des verdicts des plus cruels pour une équipe qui avait montré un visage des plus séduisants. On peut même ajouter qu’elle aurait mérité de monter en première division sans problèmes. En fin du compte, elle a fait ce qu’elle ne devait pas faire en étant derrière de graves échauffourées, qui lui ont été très préjudiciables. Car, avec cette défaite sur «tapis vert» et aussi la défalcation de trois points, cela va aider les intérêts d’autres équipes parmi elles l’US Biskra qui est sur une courbe «ascendante». C’est pour l’ASO Chlef et le WA Tlemcen tous les feux sont au vert, ce n’est pas le cas encore pour le 3e «sésame». Là, le moins que l’on puisse dire, c’est que tout est relancé. C’est vrai que le NCMagra peut encore introduire un recours qui sera traité par la commission de recours de la FAF, mais rien n’est moins sûr quant aux chances de cette formation de retrouver l’élite. C’est un peu l’oiseau qui se fait brûler les ailes, un peu maladroitement. C’est presque un Hara-kiri. Dommage !

Hamid Gharbi