JSK : Bras de fer entre la SSPA et le CSA

La JS Kabylie s’apprête à connaître une fin de saison mouvementée sur fond de bras de fer entre la SSPA et le CSA. La cohabitation entre les deux «entités» est devenue quasiment impossible depuis que le club amateur a lancé un ultimatum de 15 jours au président Cherif Mellal pour injecter 50 milliards sous peine d’ouvrir le capital du club à d’autres investisseurs. La guerre est définitivement déclarée ! Une polémique, encore une ! Loin des fautes arbitrales et des décisions des différentes structures de la Ligue et de la FAF, Cherif Mellal est confronté depuis le début de la semaine à des luttes internes dont les auteurs ne sont autres qu’une partie des membres du CSA/JSK. En effet, au cours de l’assemblée générale ordinaire du club amateur, les membres ont pendu un communiqué dans lequel il sommait le président Cherif Mellal a injecter 50 milliards dans les caisses du club dans un délais de 15 jours —en référence à un de ses engagements avant d’accéder à la présidence du club— sous peine de procéder à l’ouverture du capital à de nouveaux investisseurs. En outre, le club amateur a fait savoir qu’il s’opposait catégoriquement à la décision de nommer un nouveau président d’honneur à la JSK en la personne de l’homme d’affaires Rebrab, proposant le nom de Moh-Cherif Hannachi. Une sortie inattendue à laquelle Cherif Mellal a répondu du tac au tac. Le président kabyle voit dans cette démarche une tentative délibérée de «trois personnes visant à déstabiliser le club. Je sais qui est derrière cette manœuvre et je le dénoncer au moment opportun» a déclaré le président kabyle qui ira jusqu’à affirmer «détenir des preuves accablantes contre trois membres du CSA de détournements de fonds».

Cherif Mellal a fait savoir qu’il dénoncera nommément les personnes en question dans une conférence de presse. (La conférence a eu lieu en début de soirée, ndlr).

Cette «opposition» risque sérieusement de plomber la fin de saison de la JSK au moment où la direction et le staff ont décidé d’un commun accord de revoir les objectifs à cours terme à la hausse. La JSK vise officiellement le championnat, mais pour ce faire le club a besoin d’une mobilisation générale. Il y va donc de l’intérêt du club de mettre ses différends de côté.

Amar B.