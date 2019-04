Demi-finale aller de la coupe d’Algérie, CS ConstantinE 1 - CR Belouizdad 0 : Les Sanafir prennent option

Le CS Constantine a pris une option pour une qualification historique en finale de la coupe d’Algérie de football. Les camarades de Benayada ont pris le dessus, hier au stade Hamlaoui, sur le CR Belouizdad, à l’occasion de la première manche de l’avant- dernier tour de la plus populaire des compétitions nationales.

L’unique réalisation de cette partie, marquée par l’engagement physique et dominée par l’aspect tactique surtout, a été l’œuvre du revenant Abid.

Evoluant dans des schémas tactiques de prudence, 4-5-1 pour le CRB et 4-4-2 en losange pour le CSC, les deux teams ont entamé cette rencontre avec un rythme relativement lent et une prise de risque minimale. Le public présent dans les gradins n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant le premier half. Toutefois, les protégés du coach Amrani, avec une meilleure organisation sur le terrain et une présence plus importante d’éléments au milieu, ont pris le contrôle des débat. En effet, alors qu’on s’attendait à un tsunami offensif de la part des Constantinois, la première période de cette confrontation a connu une nette domination territoriale des visiteurs. Opérant un pressing haut, les Algérois qui avait opté pour un bloc équipe médiane ont largement eu le monopole du cuir. Toutefois, faute d’attaquer avec une nombre suffisant de joueurs, les camarades de Selmi n’ont par réussi à déstabiliser la défense adverse. 14’, Suite à une belle action collective, Sayoud manque de peu l’ouverture du score. Son lobe est passé à quelques centimètres seulement de la transversale. 42’, Keddad, dans une chevauchée solitaire parvient à embarquer toute la défense du CSC. Son tir est finalement bien bloqué par le portier Limane. De leurs côté, les protégés du technicien français Lavagne n’ont pas du tout brillé. Manquant visiblement d’inspiration dans la construction des phase offensive, les coéquipiers de Zaalani ont surtout abusé des longues balles en profondeur, qui ont avantagé l’arrière garde du Chabab. De retour des vestiaires, les joueurs du CSC ont affiché plus de détermination. Le jeu s’est un peu plus équilibré et les deux formations se sont rendu coup pour coup. 48’, Djabout, seul au point de penalty, manque lamentablement son tir. La réplique du CRB n’a pas tardé à venir. 57’, Bechou se faufile dans la défense, mais rate son face à face avec le gardien. Limane a bien fermé l’angle au premier poteau. 66’, Le coup franc croisé de Sayoud est boxé des deux poings par le gardien. 69’, Abid pointe du nez et parvient à donner l’avantage aux Sanafirs. De la tête, il reprend superbement le centre au point de penalty de Lamri. Malgré les efforts des deux équipes, le score n’évoluera pas. Le Chabab de Constantine enregistre une petite, mais importante victoire, en prévision du match retour qui aura lieu le 27 avril au stade du 20 Août (Alger).

Rédha M.