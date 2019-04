Coupe d’Algérie (demi-finale) : CSC - CRB : confrontation Indécise

Au lendemain de son élimination en Ligue des champions d’Afrique par l’Espérance de Tunis, le CS Constantine sera hôte du CR Belouizdad, pour la première manche des demi-finales de la coupe d’Algérie de football. Une rencontre qui promet entre deux grandes écuries du championnat national.

Le Chabab, toujours sous la menace d’une relégation, est décidé à accrocher une huitième étoile à son maillot. De leur côté, les Sanafirs, encore en course pour une place sur le podium, font de la coupe un objectif. En effet, après une saison, pour le moins pleine, ils veulent vaincre le signe indien et décrocher leur premier trophée dans la compétition. Cela passe par un succès face aux poulains du coach Amrani. Attention tout de même au technicien en question, qui avait, pour rappel, drivé la formation de l’Antique Cirta en début de saison. Ce dernier connait parfaitement le CSC, avec qui il a été couronné l’année dernière en championnat. «Il faut vite oublier cette élimination en coupe d’Afrique et se concentrer sur les autres échéances. Cela commence par la double confrontation en coupe d’Algérie face au CRB. On doit bien négocier la première partie, notamment. Nous devons gagner avec un score avantageux, sans encaisser de but. On va jouer contre une équipe qui reste sur une bonne dynamique. Sa belle remontée au classement le démontre.

On doit donc être très vigilants face à une équipe difficile à manier. Aussi, on doit retrouver notre bonne santé au plus vite pour bien terminer la saison. On est, par ailleurs, toujours en course pour une place sur le podium», a déclaré le technicien français Denis Lavagne, visiblement déçu après l’élimination en Ligue des championnats. De leur côté, les joueurs du CRB restent prudents et redoutent cette confrontation face aux Constantinois. «Je vous mentirais si je vous disais qu’on ne pense pas à la coupe. Certes, l’objectif premier du CRB est d’assurer le maintien. Néanmoins, nous, autres joueurs, avons très envie de disputer la finale de la coupe d’Algérie et de la remporter. C’est le rêve de tout joueur. Cependant, on doit prendre le dessus sur le CSC pour atteindre la finale.

Ça sera très compliqué, face à un redoutable adversaire, qui a beaucoup gagné en maturité et en expérience après sa participation en Ligue des champions d’Afrique. Notamment pour cette première rencontre qui aura lieu à Constantine. On doit s’attendre à une partie très compliquée. On doit faire preuve de beaucoup de concentration et de détermination pour espérer revenir avec un bon résultat nous permettant de mieux aborder le match retour», a déclaré le joueur vedette du Chabab de Belouizdad Selmi, la veille du déplacement de son équipe à Constantine. A noter que cette première manche sera dirigée par l’arbitre Benbraham. Le match retour est prévu pour le 24 avril.

Rédha M.