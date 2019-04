ESS 1 - JSMB 2 : Coup d’éclat béjaoui

Grosse surprise hier au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, avec la victoire de la JSM Béjaïa face à l’Entente, dans un match comptant pour la demi-finale aller de la coupe d’Algérie. Les Béjaouis, pourtant dominés sur l’ensemble du match, ont réussi, contre toute attente, à sortir victorieux de cette première manche de l’épreuve Dame Coupe. Alors que tout plaidait pour une victoire ententiste, du fait que les camarades de Djabou jouaient en la circonstance sur leur terrain fétiche et devant leur public, les protégés de Moez Bouokaz ont déjoué tous les pronostics.

Ils ont pu résister aux assauts incessants des Sétifiens et se sont plutôt montrés très adroits dans la finition. Cela contrairement à leurs homologues ententistes, qui se sont montrés totalement inefficaces et manquant de lucidité dans le geste final.

Ils ont eu plusieurs occasions pour tuer le match, hélas pour eux sans trop de réussite ! C’est pourtant l’ESS qui est parvenue à ouvrir la marque par l’entremise de Djahnit sur un penalty justement sifflé par l’arbitre de la rencontre, après qu’un joueur béjaoui eut touché la balle de la main (60’). Les Sétifiens avaient manqué un penalty tout aussi valable cinq minutes plus tôt par Bouguelmouna (55’). Les gars des Hammadide n’ont pas mis trop longtemps à réagir, avec un super joli but réussi par Niati sur une reprise en demi-volée qui n’a laissé aucune chance au portier Boultif, qui ne pouvait que constater les dégâts.

L’égalisation de la JSM Béjaïa a semé le doute au sein des milliers de supporters de l’Entente qui ont envahi les gradins du stade du 8-Mai 1945. Ils commençaient sérieusement à s’interroger sur les capacités de leur équipe favorite à gagner ce match. Non pas que l’ESS ne disposait pas d’arguments, mais du fait qu’elle paraissait émoussée et inefficace face aux buts adversaires, malgré la multitude d’occasions de buts créées. Et alors qu’on jouait les derniers instants de la partie, Baïtèche, libre de tout marquage, marque d’une tête rageuse le second but pour son équipe (88’). Le camp béjaoui exulte. Tout le contraire de celui des Sétifiens complètement assommé par cette réalisation de l’équipe visiteuse. Les fans de l’Entente affichent leur désarroi et leur mécontentement en balançant des bouteilles d’eau sur la pelouse et en quittant les uns après les autres les gradins. La JSMB réalise un excellent résultat face à un grand spécialiste de la coupe d’Algérie, en attendant le match retour dans son fief au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, qu’elle peut entrevoir sous de bons auspices, avec un grand espoir d’atteindre la finale pour la 2e fois de son histoire.

Certes, les jeux sont loin d’être faits devant un adversaire qui s’appelle l’ESS, rompu à ce genre de rendez-vous décisifs, toutefois les poulains de Bouokaz ont le droit d’y croire. Quant à l’Entente, elle aura à cœur de se reprendre mardi prochain, lors du match retour, pour espérer refaire son retard et arracher son billet pour la finale. Rien n’est encore joué, même si à présent les faveurs des pronostics ont changé de camp…

Mohamed-Amine Azzouz