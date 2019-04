ES Mostaganem : L’entraîneur Djender tire la sonnette d’alarme

L’ES Mostaganem poursuit sa chute libre et flirte désormais avec la relégation poussant son entraineur Abdellatif Djender à tirer la sonnette d’alarme à trois journées de la clôture du championnat de Ligue-2 de football "Mobilis". "On traverse une situation délicate, et la précédente défaite à domicile contre l’ASO Chlef, de surcroît dans les derniers instants de la partie nous a enfoncée", a déclaré Djender à l’APS. A l'issue de la 27e journée, l’ESM, qui a accédé cette saison en deuxième palier pointe à la 11e place avec 32 points devançant de trois unités seulement le 14e et troisième potentiel relégable, l’USM El Harrach. Pourtant, personne ne s’attendait à ce que les gars de "Mosta" tombent aussi bas après avoir réussi un parcours des plus honorables lors de la phase aller pendant laquelle il a longtemps occupé les premières places au tableau. Mais tout a basculé pour les Mostaganémois lors de la deuxième partie de l’exercice, en enchainant les contre-performances ce qui a conduit au départ de l’entraineur Mokhtar Assas.

L’ESM n’a d’ailleurs obtenu que 10 points sur 36 possibles depuis le début de la phase retour, ce qui lui a valu de pointer à la 15e et avant dernière place au classement de la deuxième manche du championnat devançant la lanterne rouge, l’USM Blida de cinq points. En évoquant justement l’USMB, cette équipe accueillera l’ESM samedi prochain pour le compte de la 28e journée, un match capital pour les visiteurs, sachant que les locaux sont déjà relégués en division nationale amateur depuis plusieurs journées.

"Nous n’avons désormais plus le droit à l’erreur. Seule la victoire compte dans ce rendez-vous, car même le nul n’arrange pas nos affaires. J’espère que tout le monde dans la famille du club unifie les efforts pour sauver l’ESM de la relégation", a encore dit le jeune technicien.